В Ивановской области подрядчик из экономии построил некачественный дом для переселенцев

Прокуратура требует устранить выявленные недостатки

Прокуратура Приволжского района через суд пытается заставить подрядчика исправить ошибки, допущенные при строительстве двухэтажного дома. Здание было возведено по программе по переселению граждан из аварийного жилья.

В ходе проверки было установлено, что введенный в эксплуатацию дом на улице Фурманова в Приволжске построен с нарушением норм и правил. Это создает угрозу безопасности жизни и здоровья граждан. Так, например, в проходе лестничной площадки имеется выбоина бетонного пола. Кроме этого, зафиксировано обрушение арматуры над почтовыми ящиками. Дом построен с нарушением требований противопожарного законодательства - обрешетка чердака не была обработана огнеупорным составом.

Кроме того, «СвязьПроектСтрой» сэкономил на отделке: около раковин на кухне не сделаны фартуки из керамической плитки. Также подрядчик не благоустроил территорию возле дома, не установил лавочки и урны, не оборудовал контейнерную площадку, не проложил тротуары.

По фактам выявленных нарушений районная прокуратура направила иск в суд. До 1 августа предписано устранить недоделки, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.

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