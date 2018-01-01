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В Ивановской области подрядчик из экономии построил некачественный дом для переселенцев
Прокуратура требует устранить выявленные недостатки
Прокуратура Приволжского района через суд пытается заставить подрядчика исправить ошибки, допущенные при строительстве двухэтажного дома. Здание было возведено по программе по переселению граждан из аварийного жилья.
В ходе проверки было установлено, что введенный в эксплуатацию дом на улице Фурманова в Приволжске построен с нарушением норм и правил. Это создает угрозу безопасности жизни и здоровья граждан. Так, например, в проходе лестничной площадки имеется выбоина бетонного пола. Кроме этого, зафиксировано обрушение арматуры над почтовыми ящиками. Дом построен с нарушением требований противопожарного законодательства - обрешетка чердака не была обработана огнеупорным составом.
Кроме того, «СвязьПроектСтрой» сэкономил на отделке: около раковин на кухне не сделаны фартуки из керамической плитки. Также подрядчик не благоустроил территорию возле дома, не установил лавочки и урны, не оборудовал контейнерную площадку, не проложил тротуары.
По фактам выявленных нарушений районная прокуратура направила иск в суд. До 1 августа предписано устранить недоделки, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.
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Комментарии (10)
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- Нейтральныйсегодня, 17:02Удивляет меня эта имитация бурной деятельности. Нужно сначала было уголовные дела возбудить на всех ответственных лиц, особенно тех кто ввел такой дом в эксплуатацию для заселения людей!!!
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- adimiv oldсегодня, 17:10Поддерживаю. Уголовные дела на принявших и на сдававших. Причем с полной конфискацией (даже сроки можно условные), главное бабло вернуть.
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- lutyсегодня, 17:23Точ- в точ построен трехэтажный дом в Комсомольске ЗАО "ВАРЯГ" жители до сих пор куда только не обращаются и в прокуратуру и в фонд реформирования ЖКХ ,и в следственный комитет и в областную прокуратуру по надзору за исполнением . и в жилищную инспекцию. И в Департамент и к Степашину на горячею линию . имеется решение арбитражного суда Ивановской области об устранение недоделок всё бесполезно ПРЕДПРИНИМАЮТСЯ ВСЕ МЕРЫ ОТ МЕНЯ НЕ ШЕВЕЛИТЬ ДАЖЕ ПАЛЬЦЕМ ПО ВОПРОСУ УСТРАНЕНИЯ НЕДОДЕЛОК. ДОМ В КОМСОМОЛЬСКЕ ПОСТРОЕН В ЕГО ПРАВЛЕНИЕ И ОТВЕЧАТЬ ПО ЗАКОНУ ДОЛЖЕН МЕНЬ .
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- с районасегодня, 17:40Экономия - это слово характеризует совершенно другие действия! К чему завуалировали сами все знают чего?
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- adimiv oldсегодня, 17:53НАверно для того, что-бы не будоражить умы обывалетелей о факте воровства далеко не чиновниками. А то у многих будет разрыв шаблона: оказывается не чиновник дом строит.
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- Ili yaсегодня, 18:37Все знают, как проходит приемка, как заказами руки руководителям выкручивают.
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- adimiv oldсегодня, 18:47Ну ведь не просто так, а тендеры выигрывают с полным тех. заданием и не просто "шараж-монтаж" а типа солидная строительная фирма, которые обязаны знать как строить правильно с соблюдением всех норм. Или я что-то не правильно понимаю?
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- Вадимсегодня, 18:57Ади, а ты знаешь почему тебя Минусят?
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- adimiv оldсегодня, 19:10Потому-что я педорас из администрации и член ПЕдРо. Мне платят, что-бы я всякую чушь писал за власть, что-бы им не так в говне ходить по интернету, подмываю их.
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- Ili yaсегодня, 18:57Простой пример. Вы глава района, вам нужно исполнить наказы (майские), денег нет. Вам звонят и объясняют, мол деньги есть и фирма подрядчик есть. Надо только доки подписать. Все остальное всем все равно.
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