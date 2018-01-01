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Новости

сегодня, 16:34

«Черный лесоруб» в Родниковском районе напилил сосен на 200 тысяч рублей

Полиция задержала злоумышленника и изъяла с места происшествия трактор

В Родниковском районе сотрудники полиции выявили и задокументировали факт незаконной лесозаготовки. «Черный лесоруб» вырубил 24 сосны. Сумма ущерба, причиненного лесному хозяйству, составила порядка 200 тысяч рублей. С места происшествия изъяты хлысты стволов и трактор МТЗ-80.

«По подозрению в совершении преступления полицейскими задержан 38-летний местный житель. По факту незаконно рубки лесных насаждений возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.


ключевые слова: "черный лесоруб" полиция
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