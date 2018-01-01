Новости
сегодня, 16:34
«Черный лесоруб» в Родниковском районе напилил сосен на 200 тысяч рублей
Полиция задержала злоумышленника и изъяла с места происшествия трактор
В Родниковском районе сотрудники полиции выявили и задокументировали факт незаконной лесозаготовки. «Черный лесоруб» вырубил 24 сосны. Сумма ущерба, причиненного лесному хозяйству, составила порядка 200 тысяч рублей. С места происшествия изъяты хлысты стволов и трактор МТЗ-80.
«По подозрению в совершении преступления полицейскими задержан 38-летний местный житель. По факту незаконно рубки лесных насаждений возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.
ключевые слова: "черный лесоруб" полиция
- оцените новость:
-
(0)
- 655
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 12:58Ивановский каратист, выступая со сломанной рукой, стал призером Чемпионата мира
Турнир по Киокушин Ояма каратэ проходил на Украине (фото)
-
(3)
- 1173
сегодня, 12:08В Иванове состоялась презентация нового офиса МФЦ «Фрунзенский»
На его создание было потрачено почти 15 млн рублей (фото)
-
(2)
- 2736
сегодня, 11:34В Ивановской области учительница литературы избивала учеников на уроках
Прокуратура требует уволить педагога и возбудить против него уголовное дело
-
(4)
- 4353
сегодня, 10:29В Ивановской области задержан подозреваемый в убийстве двух братьев
Ранее 26-летний фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление – убийство двух человек
-
(0)
- 2860