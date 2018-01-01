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Новости

сегодня, 15:49

В Ивановской области 77-летний водитель улетел на «Логане» с трассы в ёлки

Машина перевернулась, пострадал пассажир легковушки (фото)

ДТП случилось 30 января около 11 часов утра в Тейковском районе. 77-летний водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением, машина вылетела в кювет и опрокинулась.

Пострадал 59-летний пассажир легковушки, получив ушиб грудной клетки. От госпитализации отказался.

Фото: УГИБДД



ключевые слова: ДТП
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									с района								
							
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  • сегодня, 16:40
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										-1
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							В таком возрасте пора с внуками нянчится и дома сидеть, а не на логанах летать по елкам! Когда вообще примут закон об возрастном ограничении управлением ТС!? У него здоровье уже наверняка не позволяет адекватно управлять автомобилем, да какое там автомобилем, самим собой!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Лежневский тракторный завод								
							
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  • сегодня, 17:14
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    • 
										-1
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							Это может быть случилось с одним человеком на всю область за целый год ,а вот про младолетних ублюдков сбивающих пешеходов и удирающих с места ДТП слышиш и видиш постоянно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									с района								
							
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  • сегодня, 18:49
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										-1
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							Согласен, про малолетних идиотов отдельная песня! Можно было-бы заставить всех кто после 60, медкомиссию каждый год проходить, только не за деньги, а так, по месту прописки. А то у них сердце встает за рулем, то не видят, а люди умирают или калеками становятся!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									sergx037								
							
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  • сегодня, 18:40
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										+1
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							Человек в любом возрасте молод, когда не болен.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									вася топор								
							
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  • сегодня, 20:39
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										0
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							старый козел.  где купил  мед справку?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									вася топор								
							
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  • сегодня, 20:41
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							ето все от лунного затмения								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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				Ивановский каратист, выступая со сломанной рукой, стал призером Чемпионата мира 
									
								

					
	 Турнир по Киокушин Ояма каратэ проходил на Украине (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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