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В Ивановской области 77-летний водитель улетел на «Логане» с трассы в ёлки
Машина перевернулась, пострадал пассажир легковушки (фото)
ДТП случилось 30 января около 11 часов утра в Тейковском районе. 77-летний водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением, машина вылетела в кювет и опрокинулась.
Пострадал 59-летний пассажир легковушки, получив ушиб грудной клетки. От госпитализации отказался.
Фото: УГИБДД
ключевые слова: ДТП
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Комментарии (6)
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- с районасегодня, 16:40В таком возрасте пора с внуками нянчится и дома сидеть, а не на логанах летать по елкам! Когда вообще примут закон об возрастном ограничении управлением ТС!? У него здоровье уже наверняка не позволяет адекватно управлять автомобилем, да какое там автомобилем, самим собой!
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- Лежневский тракторный заводсегодня, 17:14Это может быть случилось с одним человеком на всю область за целый год ,а вот про младолетних ублюдков сбивающих пешеходов и удирающих с места ДТП слышиш и видиш постоянно.
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- с районасегодня, 18:49Согласен, про малолетних идиотов отдельная песня! Можно было-бы заставить всех кто после 60, медкомиссию каждый год проходить, только не за деньги, а так, по месту прописки. А то у них сердце встает за рулем, то не видят, а люди умирают или калеками становятся!
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- sergx037сегодня, 18:40Человек в любом возрасте молод, когда не болен.
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- вася топорсегодня, 20:39старый козел. где купил мед справку?
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- вася топорсегодня, 20:41ето все от лунного затмения
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