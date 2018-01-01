В Ивановской области 77-летний водитель улетел на «Логане» с трассы в ёлки

Машина перевернулась, пострадал пассажир легковушки (фото)

ДТП случилось 30 января около 11 часов утра в Тейковском районе. 77-летний водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением, машина вылетела в кювет и опрокинулась.

Пострадал 59-летний пассажир легковушки, получив ушиб грудной клетки. От госпитализации отказался.

Фото: УГИБДД

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