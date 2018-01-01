В Иванове прошли очередные рейды по проверке зимнего содержания дворов

Результаты

Сотрудники Управления жилищно-коммунального хозяйства ивановской мэрии провели очередной рейд по придомовым территориям. Проверялась расчистка дворов и подсыпка их песком, наличие снега и наледи на кровлях жилых домов.

В ходе рейдов, проведенных с 29 по 31 января, обследовали 82 двора. Из них 49 были очищены от снега, по 20 адресам управляющим организациям выданы предостережения. По 13 адресам на момент осмотра сотрудниками управляющих организаций проводились работы по расчистке придомовых территорий.

Кроме того, в ходе рейдов в адрес управляющих организаций выдано 3 предостережения по фактам наличия сосулек.

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