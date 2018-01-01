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Новости

сегодня, 15:16

В Иванове прошли очередные рейды по проверке зимнего содержания дворов

Результаты

Сотрудники Управления жилищно-коммунального хозяйства ивановской мэрии провели очередной рейд по придомовым территориям. Проверялась расчистка дворов и подсыпка их песком, наличие снега и наледи на кровлях жилых домов.

В ходе рейдов, проведенных с 29 по 31 января, обследовали 82 двора. Из них 49 были очищены от снега, по 20 адресам управляющим организациям выданы предостережения. По 13 адресам на момент осмотра сотрудниками управляющих организаций проводились работы по расчистке придомовых территорий.

Кроме того, в ходе рейдов в адрес управляющих организаций выдано 3 предостережения по фактам наличия сосулек.



ключевые слова: дворы уборка рейд
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									asvladas								
							
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  • сегодня, 20:27
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							лучше бы проверили качество очистки от снега улицы Кудряшова, Куконковых и проспекта Строителей! Как было три дня назад не чищено, так и осталось до сих пор нечищенным! Зачем чистить когда машины сами укатают! Почему то во Владимире и день и ночь техника чистит улицы, а у нас от случая к случаю!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Jery								
							
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  • сегодня, 21:31
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							а у нас на Велижской все почистили, они видать ночью чистят.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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