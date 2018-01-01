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Новости

сегодня, 14:48

В Фурмановском районе все-таки сделают ж/д переезд в 2019 году

Пока школьникам приходится 4 километра идти пешком до школы, рискуя жизнью

В 2018 году ОАО «РЖД» начнет проектные работы по обустройству нерегулируемого железнодорожного переезда на 8 км участка дороги Фурманов – Волгореченск. Строительно-монтажные должны быть выполнены в 2019 году.

Об этом сообщил депутат Госдумы Юрий Смирнов, который получил ответ на свое обращение, направленное на имя генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозёрова.

«В сентябре 2017 года во время посещения Фурмановского района ко мне обратилось руководство этого муниципалитета с просьбой оказать содействие в решении вопроса обустройства этого переезда, который долго не решался. - Дело в том, что школьники, живущие в селе Михайловское, каждый день вынуждены из родного села идти пешком 4 км по неосвещенной дороге и через лес, в том числе преодолевая необустроенный железнодорожный переезд, чтобы  в деревне Белино сесть на школьный автобус и уже оттуда добраться до места учебы. Продлить автобусный маршрут от д. Белино до села Михайовское согласно правилам как раз нельзя, поскольку на данном участке дороги расположен нерегулируемый железнодорожный переезд».
Юрий Смирнов
Организация регулируемого переезда решит не только вопрос безопасности детей и сокращения времени их доставки до школы, но и позволит местным властям пустить маршрутки.

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Комментарии (1)

	


	

	

		
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							В обход Украины быстро всё построили, а тут чё, школота Фурмановская, подождут или вообще обойдутся.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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