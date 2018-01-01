Второй зал ивановского ж/д вокзала хотят преобразовать в интересное социокультурное пространство

Глава региона Станислав Воскресенский обсудил эту идею на встрече с представителями творческой общественности (фото)

30 января временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский провел встречу с представителями творческой общественности. Обсуждались новые творческие проекты, идеи по обновлению городского пространства, модернизации объектов культурного наследия региона.

В мероприятии приняли участие представители ивановской киностудии «Наследники», профессора и преподаватели гуманитарных факультетов вузов, выпускники и студенты, специализирующиеся на социокультурном проектировании и событийном продюсировании, художники, культурологи, искусствоведы.

Представители творческой общественности рассказали Станиславу Воскресенскому о социокультурных особенностях области, поделились опытом реализации собственных проектов, представили идеи, направленные на обновление городского пространства и привлечение в Ивановскую область туристов и гостей из других регионов и зарубежья.

Так, участники встречи выступили с предложением о создании в Юрьевце арт-площадки для культурного обмена, творческого общения между художниками, кинематографистами и литераторами. Глава региона поддержал идею и пообещал проработать вопрос по организации такой площадки на родине знаменитого кинорежиссера Андрея Тарковского.

Также Станислав Воскресенский обсудил с участниками встречи концепцию реконструкции памятника архитектуры - здания железнодорожного вокзала в Иванове: проект реализуется совместно с РЖД. Второй зал вокзала предлагается преобразовать в социокультурное пространство, место культурного притяжения, интересное для горожан и гостей города. Участники встречи поддержали идею и внесли свои предложения по событийному и культурному наполнению этого проекта.

В рамках встречи также состоялось обсуждение концепции празднования 100-летия Иваново-Вознесенской губернии и проектов, приуроченных к юбилейной дате.

По материалам пресс-службы правительства Ивановской области

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