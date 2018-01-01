Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 14:45

Второй зал ивановского ж/д вокзала хотят преобразовать в интересное социокультурное пространство

Глава региона Станислав Воскресенский обсудил эту идею на встрече с представителями творческой общественности (фото)

30 января временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский провел встречу с представителями творческой общественности. Обсуждались новые творческие проекты, идеи по обновлению городского пространства, модернизации объектов культурного наследия региона.

В мероприятии приняли участие представители ивановской киностудии «Наследники», профессора и преподаватели гуманитарных факультетов вузов, выпускники и студенты, специализирующиеся на социокультурном проектировании и событийном продюсировании, художники, культурологи, искусствоведы.

Представители творческой общественности рассказали Станиславу Воскресенскому о социокультурных особенностях области, поделились опытом реализации собственных проектов, представили идеи, направленные на обновление городского пространства и привлечение в Ивановскую область туристов и гостей из других регионов и зарубежья.

Так, участники встречи выступили с предложением о создании в Юрьевце арт-площадки для культурного обмена, творческого общения между художниками, кинематографистами и литераторами. Глава региона поддержал идею и пообещал проработать вопрос по организации такой площадки на родине знаменитого кинорежиссера Андрея Тарковского.

Также Станислав Воскресенский обсудил с участниками встречи концепцию реконструкции памятника архитектуры - здания железнодорожного вокзала в Иванове: проект реализуется совместно с РЖД. Второй зал вокзала предлагается преобразовать в социокультурное пространство, место культурного притяжения, интересное для горожан и гостей города. Участники встречи поддержали идею и внесли свои предложения по событийному и культурному наполнению этого проекта.

В рамках встречи также состоялось обсуждение концепции празднования 100-летия Иваново-Вознесенской губернии и проектов, приуроченных к юбилейной дате.  

По материалам пресс-службы правительства Ивановской области



ключевые слова: Станислав Воскресенский общественность творчество встреча
  • оцените новость:
  • (1)
  • 1336
  • 10







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (10)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Софокл								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Лучше бы преобразовали в автовокзал.
    
И туалет преобразуйте, а то как деревенский сортир.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									санчес								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А что входит в концепцию празднования 100-летия  губернии, кто знает ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									raf								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Создание криминально-депрессивной губернии, с последующей её ликвидации.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Культурные люди!
    
Не пивная, а "арт-площадка для культурного обмена". Не ТРЦ, а "социокультурное пространство, место культурного притяжения, интересное для горожан и гостей города". 
    
Афтар жжот, пеши исчо!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Софокл								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И, главное, какие-то наследники за весь город решили сделать из вокзала очередной селфи-лофт. Занялись бы заброшенной общагой политеха на Ноздрина, раз она никому не нужна. Там и места целый дом, и куча универов в радиусе одна-две остановки.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									с района								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Казино откроют там втихоря да и всё! У нас за что ни возьмутся, всё обгадят!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Городской								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Имитация бурной деятельности, создание пустых образов, абсолютно полная оторванность от реальной жизни. (реальная жизнь - это проблемы города, горожан)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Jery								
							
    • 
							
  • сегодня, 21:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							наоборот, хорошо, хоть, что-то сделают, чем будет пол вокзала пустовать								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									dvs								
							
    • 
							
  • сегодня, 21:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							такое здание простаивает, зато интересным местом станет)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Городской								
							
    • 
							
  • сегодня, 22:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							У вас, клоуны, весь город разлагается и вымирает (по последним стат. отчетам). А вы зависаете на каком-то здании, которое без вас и так нормальное. А к чему вы прикасаетесь почему-то сразу превращается в какую-то мерзость. Например ваш "сэлфи маршрут" - картиночка из кошмарных снов. Вот как-то так. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Ивановский каратист, выступая со сломанной рукой, стал призером Чемпионата мира
				
сегодня, 12:58

				

				Ивановский каратист, выступая со сломанной рукой, стал призером Чемпионата мира 
									
								

					
	 Турнир по Киокушин Ояма каратэ проходил на Украине (фото)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(3)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1174						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Иванове состоялась презентация нового офиса МФЦ «Фрунзенский»
				
сегодня, 12:08

				

				В Иванове состоялась презентация нового офиса МФЦ «Фрунзенский» 
									
								

					
	 На его создание было потрачено почти 15 млн рублей (фото)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2737						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области учительница литературы избивала учеников на уроках
				
сегодня, 11:34

				

				В Ивановской области учительница литературы избивала учеников на уроках 
								

					
	 Прокуратура требует уволить педагога и возбудить против него уголовное дело
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(4)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4353						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области задержан подозреваемый в убийстве двух братьев
				
сегодня, 10:29

				

				В Ивановской области задержан подозреваемый в убийстве двух братьев 
								

					
	 Ранее 26-летний фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление – убийство двух человек
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2860						
    •