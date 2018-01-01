Верхнеландеховских чиновников уличили в неэффективном использовании муниципального имущества

Факт нарушения был выявлен в ходе прокурорской проверки

Еще в 2012 году администрация Верхнеландеховского района передала предпринимателю в аренду земельный участок в поселке Верхний Ландех площадью 5715 кв.м. для размещения производственных зданий. Однако, как выяснила прокуратура в ходе проверки, последние три года предприниматель за аренду земли не платил. В результате образовалась задолженность с учетом штрафных санкций в размере 260 тысяч рублей. При этом районные власти никаких мер к взысканию долга не предпринимали, договор аренды с должником не расторгнут, а напротив ежегодно продляется на новый срок.

«В результате бездействия администрации района денежные средства за аренду земли в бюджет района не поступают, муниципальный земельный участок используется неэффективно, добросовестному арендатору не передается», - говорится в сообщении прокуратуры Ивановской области.

По результатам проверке главе Верхнеландеховского района прокурором внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства.

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