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Верхнеландеховских чиновников уличили в неэффективном использовании муниципального имущества
Факт нарушения был выявлен в ходе прокурорской проверки
Еще в 2012 году администрация Верхнеландеховского района передала предпринимателю в аренду земельный участок в поселке Верхний Ландех площадью 5715 кв.м. для размещения производственных зданий. Однако, как выяснила прокуратура в ходе проверки, последние три года предприниматель за аренду земли не платил. В результате образовалась задолженность с учетом штрафных санкций в размере 260 тысяч рублей. При этом районные власти никаких мер к взысканию долга не предпринимали, договор аренды с должником не расторгнут, а напротив ежегодно продляется на новый срок.
По результатам проверке главе Верхнеландеховского района прокурором внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства.
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Комментарии (3)
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- oiuytrсегодня, 14:50а давайте как в Иваново сделали - подарили церкви здания и землю на Садовой, чтобы долгов по аренде не было. И тут подарите землю предпринимателю - и долга не будет
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- foxсегодня, 15:08и мне домик на 100 квалартов с участком
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- Обыватель37сегодня, 19:00Я смотрю в нашей прокуратуре , скажем очень ну прям очень мягко, недалекие люди сидят!!! Путин же сказал им что бизнес кошмарить нельзя!!! А власть должна создавать инвестплощадки и помогать нашим "буржуинам", что и делают чиновники из Верхнего Ландеха. А вот стребуй они бабки теже недалекие люди как с Мельниковым будут ОРАТЬ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ"!!!
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