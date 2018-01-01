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Новости

сегодня, 14:20

Верхнеландеховских чиновников уличили в неэффективном использовании муниципального имущества

Факт нарушения был выявлен в ходе прокурорской проверки

Еще в 2012 году администрация Верхнеландеховского района передала предпринимателю в аренду земельный участок в поселке Верхний Ландех площадью 5715 кв.м. для размещения производственных зданий. Однако, как выяснила прокуратура в ходе проверки, последние три года предприниматель за аренду земли не платил. В результате образовалась задолженность с учетом штрафных санкций в размере 260 тысяч рублей. При этом районные власти никаких мер к взысканию долга не предпринимали, договор аренды с должником не расторгнут, а напротив ежегодно продляется на новый срок.

«В результате бездействия администрации района денежные средства за аренду земли в бюджет района не поступают, муниципальный земельный участок используется неэффективно, добросовестному арендатору не передается», - говорится в сообщении прокуратуры Ивановской области.

По результатам проверке главе Верхнеландеховского района прокурором внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства.



ключевые слова: чиновники земельный участок аренда прокуратура
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									oiuytr								
							
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  • сегодня, 14:50
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										+1
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							а давайте как в Иваново сделали - подарили церкви здания и землю на Садовой, чтобы долгов по аренде не было. И тут подарите землю предпринимателю - и долга не будет								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									fox								
							
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  • сегодня, 15:08
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										+1
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							и мне домик на 100 квалартов с участком								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Обыватель37								
							
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  • сегодня, 19:00
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							Я смотрю в нашей прокуратуре , скажем очень ну прям очень мягко, недалекие люди сидят!!! Путин же сказал им что бизнес кошмарить нельзя!!! А власть должна создавать инвестплощадки и помогать нашим "буржуинам", что и делают чиновники из Верхнего Ландеха. А вот стребуй они бабки теже недалекие люди как с Мельниковым будут ОРАТЬ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ"!!! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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