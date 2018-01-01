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сегодня, 13:20
На трассе в Ивановской области фура столкнулась с грейдером
Спецтехника в этот момент расчищала дорогу от снега (фото, видео)
ДТП произошло сегодня около половины восьмого утра на неподалеку от деревни Малинки в Ивановском районе. 37-летний водитель «МАЗа», ехавший из Иванова в Родники, пошел на обгон двигавшегося впереди автогрейдера, фуру занесло, и она столкнулась со снегоуборочной технико. Как нам сообщили в УГИБДД по Ивановской области, в результате аварии никто не пострадал.
К слову, по данным дорожного ведомства региона, сегодня в уборке дорожно-транспортной сети Ивановской области от снега задействовано 275 единиц дорожной техники и 73 дорожных рабочих.
Видео: ВКонтакте / Автопартнер
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Комментарии (3)
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- wert4x4сегодня, 13:28Какое днем? В 7-30 утра они уже стояли... Ночью они столкнулись.
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- asrock37сегодня, 21:07Они утром столкнулись.
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- asvladasсегодня, 14:05чето не видно что бы в Иванове улицы чистили. пр Строителей как был нечищен так и жлут пока авто его укатают
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