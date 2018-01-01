На трассе в Ивановской области фура столкнулась с грейдером

Спецтехника в этот момент расчищала дорогу от снега (фото, видео)

ДТП произошло сегодня около половины восьмого утра на неподалеку от деревни Малинки в Ивановском районе. 37-летний водитель «МАЗа», ехавший из Иванова в Родники, пошел на обгон двигавшегося впереди автогрейдера, фуру занесло, и она столкнулась со снегоуборочной технико. Как нам сообщили в УГИБДД по Ивановской области, в результате аварии никто не пострадал.



К слову, по данным дорожного ведомства региона, сегодня в уборке дорожно-транспортной сети Ивановской области от снега задействовано 275 единиц дорожной техники и 73 дорожных рабочих.

Видео: ВКонтакте / Автопартнер

поделиться ссылкой:

