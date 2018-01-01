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Новости

сегодня, 13:20

На трассе в Ивановской области фура столкнулась с грейдером

Спецтехника в этот момент расчищала дорогу от снега (фото, видео)

ДТП произошло сегодня около половины восьмого утра на неподалеку от деревни Малинки в Ивановском районе. 37-летний водитель «МАЗа», ехавший из Иванова в Родники, пошел на обгон двигавшегося впереди автогрейдера, фуру занесло, и она столкнулась со снегоуборочной технико. Как нам сообщили в УГИБДД по Ивановской области, в результате аварии никто не пострадал.

К слову, по данным дорожного ведомства региона, сегодня в уборке дорожно-транспортной сети Ивановской области от снега задействовано 275 единиц дорожной техники и 73 дорожных рабочих.

Видео: ВКонтакте / Автопартнер



ключевые слова: ДТП фура грейдер
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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  • сегодня, 13:28
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							Какое днем? В 7-30 утра они уже стояли... Ночью они столкнулись.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 21:07
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							Они утром столкнулись.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 14:05
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							чето не видно что бы в Иванове улицы чистили. пр Строителей как был нечищен так и жлут пока авто его укатают
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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