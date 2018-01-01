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Новости

сегодня, 12:58

Ивановский каратист, выступая со сломанной рукой, стал призером Чемпионата мира

Турнир по Киокушин Ояма каратэ проходил на Украине (фото)

В городе Южный Одесской области (Украина) прошел Чемпионат мира по Киокушин Ояма каратэ. В турнире приняли участие более 200 сильнейших спортсменов из 20 стран мира. В числе участников были действующие победители и призеры Чемпионата мира.

В составе сборной России выступил титулованный ивановский боец, Чемпион России по всестилевому каратэ, ученик Алексея Палкина, учащийся ивановской школы № 6 Артур Саргсян.

Как рассказал Алексей Палкин, Артуру удалось выйти в финал Чемпионата мира в возрастной группе среди мальчиков 12-13 лет в весовой категории до 50 килограммов. Однако во время предварительных боев наш спортсмен сильно травмировал руку, и на финальный поединок ему немного не хватило сил. Как оказалось, Артур бился со сломанной рукой и в результате стал серебряным призером.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: спорт каратэ чемпионат мира
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Феликс Cтаниславович								
							
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  • сегодня, 13:04
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							Кто и на каком основании выпустил мальчика в Бандерляндию? Теперь нужно проверить соответствующим органам не завербованный ли.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ivan_5								
							
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  • сегодня, 21:49
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							я думаю тебя для начала нужно проверить								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									turu								
							
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							красавчик!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Ивановский каратист, выступая со сломанной рукой, стал призером Чемпионата мира
				
сегодня, 12:58

				

				Ивановский каратист, выступая со сломанной рукой, стал призером Чемпионата мира 
									
								

					
	 Турнир по Киокушин Ояма каратэ проходил на Украине (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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