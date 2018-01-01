Ивановский каратист, выступая со сломанной рукой, стал призером Чемпионата мира

Турнир по Киокушин Ояма каратэ проходил на Украине (фото)

В городе Южный Одесской области (Украина) прошел Чемпионат мира по Киокушин Ояма каратэ. В турнире приняли участие более 200 сильнейших спортсменов из 20 стран мира. В числе участников были действующие победители и призеры Чемпионата мира.

В составе сборной России выступил титулованный ивановский боец, Чемпион России по всестилевому каратэ, ученик Алексея Палкина, учащийся ивановской школы № 6 Артур Саргсян.

Как рассказал Алексей Палкин, Артуру удалось выйти в финал Чемпионата мира в возрастной группе среди мальчиков 12-13 лет в весовой категории до 50 килограммов. Однако во время предварительных боев наш спортсмен сильно травмировал руку, и на финальный поединок ему немного не хватило сил. Как оказалось, Артур бился со сломанной рукой и в результате стал серебряным призером.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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