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Новости

сегодня, 12:08

В Иванове состоялась презентация нового офиса МФЦ «Фрунзенский»

На его создание было потрачено почти 15 млн рублей (фото)

Сегодня представители регионального правительства и руководители города посетили новый офис «Фрунзенский» МФЦ «Мои документы», который начал работу в Иванове 22 января. Фрунзенский отдел, расположенный на ул. Красных Зорь, д. 10, рассчитан на 11 окон для приема до 400 человек ежедневно. На ремонт и оснащение нового отдела МФЦ из субсидии областного бюджета потрачено 14,7 млн рублей.

В новом отделе будет работать 14 сотрудников: 11 специалистов по приему граждан, 2 специалиста-консультанта и начальник отдела. На каждом рабочем месте имеется доступ к порталу госуслуг. Для посетителей офиса создана комфортная зона ожидания, установлен терминал для оплаты госпошлины, помещение оборудовано системами кондиционирования воздуха, противопожарной сигнализации, видеонаблюдения. Здесь также созданы максимально удобные условия для инвалидов: в частности, на входе построен пандус, в помещении оборудован специальный санузел.

МФЦ г. Иваново предоставляет 137 государственных и муниципальных услуг и 7 услуг корпорациям развития малого и среднего предпринимательства. «Самыми востребованными государственными услугами являются услуги Росреестра по государственной регистрации прав на недвижимое имущество, услуги Пенсионного фонда по материнскому (семейному) капиталу, услуги МВД по выдаче и замене паспортов, регистрационному учету граждан, - рассказал директор МФЦ Максим Березкин. - Среди муниципальных услуг больше востребованы услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка, заключению договора социального найма жилого помещения, услуги социальной защиты населения».

Напомним, что до настоящего времени в Иванове работали три отдела приема и выдачи документов – «Центральный», «Октябрьский» и «Ленинский». Последние два отдела начали свою работу в начале 2015 года и за три года показали отличные результаты работы и высокую востребованность у жителей. За год услугами этих отделов воспользовались 350 тыс. граждан. В среднем за день по трем отделам проходит 1400 человек: по Центральному (20 окон) и Октябрьскому (21 окно) отделам в день проходит более чем по 500 человек, по Ленинскому (15 окон) - около 400 человек.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

ключевые слова: МФЦ офис презентация
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Комментарии (14)

	


	

	

		
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									oiuytr								
							
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  • сегодня, 12:15
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							А почему не пишут, сколько МФЦ тратит бюджетных денег на аренду своих помещений в торговых центрах? Построить свои здания никак? Обязательно помогать финансировать всякие "Тополи", "Купцы"?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 12:32
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							Почему бы не отремонтировать больницу на станционной, разместить МФЦ и тем спасти историческое здание? Почему деньги бюджета идут Ферояну? Только благодаря им он и стал ФЕРОЯНОМ. Казна пустеет, ФЕРОЯН растёт.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 12:45
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							наоборот, очень удобно, пойдешь за покупками, тут тебе сразу и гос услги								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									rul								
							
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  • сегодня, 12:46
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							конечно, че бегать везде, удобно и в одном месте все								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									bzd								
							
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  • сегодня, 12:52
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							удобно очень, за покупками идти, гос услги здесь вам сразу								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									srt								
							
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  • сегодня, 12:54
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							естествено, чо носится там и там, в одном месте все удобно сидят								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									с района								
							
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  • сегодня, 13:18
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										+1
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							Опять чьи-то дочки сыночки нашли себе работу полегче за деньги налогоплательщиков :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									adimiv old								
							
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  • сегодня, 16:53
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"Ты не поверишь, но все мы чьи-то сыновья... Некоторые даже дочери"(с)
    
Теперь по бюджету. Для общего развития... Сисадмин в МФЦ Тополь получает 16 тыр ( от 30 компов, запчасти ищи сам, ремонтируй сам, но что-бы все работало). Девочки операторы зарабатывают макс. 16-18 на руки.
    
А работка там врагу не пожелаешь...
    
Делай выводы.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									berlioz								
							
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  • сегодня, 17:48
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ничего себе: девочки, а уже по 16-18 тысяч получают. И работа не в пыльном цехе или на ферме, где женщины зарабатывают в два раза меньше.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									adimiv old								
							
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  • сегодня, 18:33
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    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Извини, я в паспорт частенько заглядываю, для меня "девочки" 25+ :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									с района								
							
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  • сегодня, 18:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Кого ты защищаешь!? Ересь не неси, все знают как и за что в таких местах работают.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ваxтанг Камикaдзе								
							
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  • сегодня, 19:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Во-во! :) Талончики на нужное время продают риелторам и всяким блатным. :) Остальные ждут парятся. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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  • сегодня, 19:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Там без талончиков "свои входят" в налоговой это принято, как в поликлинике в халате. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Elеna								
							
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  • сегодня, 20:26
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    • 
										+1
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							..на создание было потрачено почти 15 млн рублей.. Создать - создали, а то во что созданное потом превращается, создателей очевидно мало беспокоит. Например - МФЦ на Куконковых, не все заявленные услуги можно получить, персонал не осведомлен о возможностях МФЦ (такой персонал не зарплату получать должен - а доплачивать за относительно комфортное время припровождение) Зачем нужен такой МФЦ? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Ивановский каратист, выступая со сломанной рукой, стал призером Чемпионата мира
				
сегодня, 12:58

				

				Ивановский каратист, выступая со сломанной рукой, стал призером Чемпионата мира 
									
								

					
	 Турнир по Киокушин Ояма каратэ проходил на Украине (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове состоялась презентация нового офиса МФЦ «Фрунзенский»
				
сегодня, 12:08

				

				В Иванове состоялась презентация нового офиса МФЦ «Фрунзенский» 
									
								

					
	 На его создание было потрачено почти 15 млн рублей (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области учительница литературы избивала учеников на уроках
				
сегодня, 11:34

				

				В Ивановской области учительница литературы избивала учеников на уроках 
								

					
	 Прокуратура требует уволить педагога и возбудить против него уголовное дело
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области задержан подозреваемый в убийстве двух братьев
				
сегодня, 10:29

				

				В Ивановской области задержан подозреваемый в убийстве двух братьев 
								

					
	 Ранее 26-летний фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление – убийство двух человек
				

				

	    			
    
	    				
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