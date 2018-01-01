В Иванове состоялась презентация нового офиса МФЦ «Фрунзенский»

На его создание было потрачено почти 15 млн рублей (фото)

Сегодня представители регионального правительства и руководители города посетили новый офис «Фрунзенский» МФЦ «Мои документы», который начал работу в Иванове 22 января. Фрунзенский отдел, расположенный на ул. Красных Зорь, д. 10, рассчитан на 11 окон для приема до 400 человек ежедневно. На ремонт и оснащение нового отдела МФЦ из субсидии областного бюджета потрачено 14,7 млн рублей.

В новом отделе будет работать 14 сотрудников: 11 специалистов по приему граждан, 2 специалиста-консультанта и начальник отдела. На каждом рабочем месте имеется доступ к порталу госуслуг. Для посетителей офиса создана комфортная зона ожидания, установлен терминал для оплаты госпошлины, помещение оборудовано системами кондиционирования воздуха, противопожарной сигнализации, видеонаблюдения. Здесь также созданы максимально удобные условия для инвалидов: в частности, на входе построен пандус, в помещении оборудован специальный санузел.

МФЦ г. Иваново предоставляет 137 государственных и муниципальных услуг и 7 услуг корпорациям развития малого и среднего предпринимательства. «Самыми востребованными государственными услугами являются услуги Росреестра по государственной регистрации прав на недвижимое имущество, услуги Пенсионного фонда по материнскому (семейному) капиталу, услуги МВД по выдаче и замене паспортов, регистрационному учету граждан, - рассказал директор МФЦ Максим Березкин. - Среди муниципальных услуг больше востребованы услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка, заключению договора социального найма жилого помещения, услуги социальной защиты населения».

Напомним, что до настоящего времени в Иванове работали три отдела приема и выдачи документов – «Центральный», «Октябрьский» и «Ленинский». Последние два отдела начали свою работу в начале 2015 года и за три года показали отличные результаты работы и высокую востребованность у жителей. За год услугами этих отделов воспользовались 350 тыс. граждан. В среднем за день по трем отделам проходит 1400 человек: по Центральному (20 окон) и Октябрьскому (21 окно) отделам в день проходит более чем по 500 человек, по Ленинскому (15 окон) - около 400 человек.

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Фото: пресс-служба администрации г. Иваново