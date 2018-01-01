В Ивановской области учительница литературы избивала учеников на уроках

Прокуратура требует уволить педагога и возбудить против него уголовное дело

Прокуратура Пучежского района требует возбудить уголовное дело в отношении педагога образовательного учреждения, а также уволить его в связи с применением недопустимых способов воспитания школьников.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что учительница русского языка и литературы одной из школ Пучежа во время уроков неоднократно наносила удары учащимся, в том числе деревянной указкой.

в адрес директора образовательного учреждения внесено представление об устранении нарушений законодательства, в котором поставлен вопрос об увольнении педагога.

Материалы проведенной проверки направлены в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.

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