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Новости

9 минут назад

В Ивановской области учительница литературы избивала учеников на уроках

Прокуратура требует уволить педагога и возбудить против него уголовное дело

Прокуратура Пучежского района требует возбудить уголовное дело в отношении педагога образовательного учреждения, а также уволить его в связи с применением недопустимых способов воспитания школьников.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что учительница русского языка и литературы одной из школ Пучежа во время уроков неоднократно наносила удары учащимся, в том числе деревянной указкой.

в адрес директора образовательного учреждения внесено представление об устранении нарушений законодательства, в котором поставлен вопрос об увольнении педагога.

Материалы проведенной проверки направлены в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.



ключевые слова: учитель ученики избиение прокуратура
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	       		В Ивановской области учительница литературы избивала учеников на уроках
				
9 минут назад

				

				В Ивановской области учительница литературы избивала учеников на уроках 
								

					
	 Прокуратура требует уволить педагога и возбудить против него уголовное дело
				

				

	    			
    
	    				
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