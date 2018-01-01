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Новости

33 минуты назад

В Ивановской области развернут пункт обогрева

Все нуждающиеся могут в нем переждать непогоду, зарядить телефоны и подкрепиться (фото)

В связи с неблагоприятным метеорологическим прогнозом на 188-м километре трассы М-7 в Ивановском районе, между населенными пунктами Кукарино и Крутово развернут мобильный пункт обогрева Главного управления МЧС России по Ивановской области.

Пункт представляет собой 2 обогореваемые палатки с полевой кухней, где нуждающиеся в обогреве люди могут переждать непогоду, зарядить мобильные телефоны и подкрепиться. Также для помощи автомобилистам на пункте обогрева в готовности находятся 2 единицы техники и снегоход. Единовременно пункт может вместить 20 человек.

Расположение мобильного пункта обогрева Яндекс-картах и в Яндекс-навигаторе.

Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС



ключевые слова: пункт обогрева МЧС
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									с района								
							
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  • 23 минуты назад
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										+1
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							Всё, еду пить чай на халяву! А то мороз то под -60 :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ваxтанг Камикaдзе								
							
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  • 9 секунд назад
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										0
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							Подогреют, обберут. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									с района								
							
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  • 15 минут назад
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										+1
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							Дешевле пункт обогрева поставить, чем дорогу нормально почистить? А что не на пл. Пушкина поставили или у бывшего поста? Я раньше думал что такие посты открываются между городами в глуши, где это необходимо. Хотя за счет налогоплательщиков можно творить что угодно, забыл где живу...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • 12 минут назад
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										+1
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							Это конечно прекрасно, но кто может объяснить - почему именно сейчас (за бортом минус 3) и в этом месте (до города 10 минут ехать)?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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