В Ивановской области развернут пункт обогрева

Все нуждающиеся могут в нем переждать непогоду, зарядить телефоны и подкрепиться (фото)

В связи с неблагоприятным метеорологическим прогнозом на 188-м километре трассы М-7 в Ивановском районе, между населенными пунктами Кукарино и Крутово развернут мобильный пункт обогрева Главного управления МЧС России по Ивановской области.

Пункт представляет собой 2 обогореваемые палатки с полевой кухней, где нуждающиеся в обогреве люди могут переждать непогоду, зарядить мобильные телефоны и подкрепиться. Также для помощи автомобилистам на пункте обогрева в готовности находятся 2 единицы техники и снегоход. Единовременно пункт может вместить 20 человек.

Расположение мобильного пункта обогрева Яндекс-картах и в Яндекс-навигаторе.

Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС

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