Студенты Ивановского художественного училища стали победителями международного конкурса

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27 января во Владимире прошел международный конкурс дарований и талантов «Соловушкино раздолье». В нем приняли участие студентки 2 курса Ивановского художественного училища им. М.И. Малютина, отделения «Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности» под руководством преподавателя специальных дисциплин и заведующего отделением «Живопись» Александра Вербина.

В номинации «Изобразительное искусство» лауреатом I, III степени стала Альбина Гаджалиева, дипломантами I, II, III степени - Арина Ракова и Ольга Комарова.

В конкурсе приняли участие представители Ярославской, Костромской, Рязанской, Владимирской, Московской областей, а также Таиланда и Китая.

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