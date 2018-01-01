Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

43 минуты назад

Студенты Ивановского художественного училища стали победителями международного конкурса

Фото

27 января во Владимире прошел международный конкурс дарований и талантов «Соловушкино раздолье». В нем приняли участие студентки 2 курса Ивановского художественного училища им. М.И. Малютина, отделения «Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности» под руководством преподавателя специальных дисциплин и заведующего отделением «Живопись» Александра Вербина.

В номинации «Изобразительное искусство» лауреатом I, III степени стала Альбина Гаджалиева, дипломантами I, II, III степени - Арина Ракова и Ольга Комарова.

В конкурсе приняли участие представители Ярославской, Костромской, Рязанской, Владимирской, Московской областей, а также Таиланда и Китая.



ключевые слова: художники студенты конкурс
  • оцените новость:
  • (0)
  • 186
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области учительница литературы избивала учеников на уроках
				
9 минут назад

				

				В Ивановской области учительница литературы избивала учеников на уроках 
								

					
	 Прокуратура требует уволить педагога и возбудить против него уголовное дело
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							196						
    •