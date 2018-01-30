В Ивановской области пересмотрен региональный стандарт стоимости ЖКУ

Впервые за последние годы

В Ивановской области впервые за последние годы пересмотрен региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, от которого зависит размер субсидии на оплату ЖКУ. Субсидии распространяются и на оплату услуг по вывозу твердых коммунальных отходов. Пакет соответствующих документов подписан временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области Станиславом Воскресенским. Об этом глава региона сообщил в ходе совещания по актуальным вопросам перехода на новую систему обращения с ТКО, которое состоялось в рамках его рабочей поездки в Вичугский район 30 января.

Станислав Воскресенский уточнил, что пересмотр регионального стандарта стоимости услуг ЖКХ – это один из пунктов плана по решению проблемных вопросов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Из-за того, что этот стандарт не индексировался, получилось, что затраты на услуги по вывозу ТКО в него не вошли. В связи с этим граждане, у которых сумма платежей за жилищно-коммунальные услуги превышает 22% от среднего дохода, не смогли получить предусмотренную для них субсидию.



«Этот момент мы исправили. На прошлой неделе депутаты областной Думы приняли региональный закон, вчера я его подписал, также подписал все необходимые подзаконные акты, чтобы механизм компенсаций начал работать уже с февраля. По оценкам областного правительства, это коснется порядка 45 тысяч семей области», – подчеркнул Станислав Воскресенский.

Врио губернатора напомнил, что план первоочередных мер по наведению порядка в сфере обращения с ТКО – живой документ.



«План не панацея. Мы проанализируем, как исполняется план, какие проблемы остались и что еще требуется предпринять, чтобы навести порядок в сфере обращения с ТКО», – отметил Станислав Воскресенский.

О ходе исполнения плана доложил заместитель председателя правительства Ивановской области Александр Шаботинский. Он напомнил, что его ключевые положения касаются поддержки социально-незащищенных категорий граждан, снижения финансовой нагрузки для населения, повышения качества обслуживания и прозрачности работы регионального оператора по обращению с ТКО. Также реализация плана предполагает совершенствование нормативной базы.

Как сообщил Александр Шаботинский, полностью выполняется соглашение с региональным оператором о начислении платы за вывоз мусора для многодетных семей с применением тарифа, ниже предельно установленного. В январе за перерасчетом обратились 47 семей. Станислав Воскресенский поставил задачу провести широкую информационную кампанию, чтобы многодетные семьи знали о положенной им льготе – независимо от количества детей в многодетных семьях платеж за вывоз мусора выставляется только на троих членов семьи.

Александр Шаботинский доложил, что в рамках реализации плана сокращены сопутствующие платежи населения: в Сбербанке услуги по вывозу ТКО граждане могут оплачивать через бесплатные карты «Моментум», комиссионный сбор по которым составляет 1,2%, а не фиксированную сумму в 30 рублей, как было ранее. Зампред областного правительства рассказал, что карта востребована жителями. Кроме того, Сбербанком также прорабатываются другие варианты по снижению комиссионных сборов.

В упрощенном порядке по утвержденным образцам заявлений регоператор начал осуществлять перерасчет платы за вывоз отходов в случае, если гражданин владеет более, чем одним жилым помещением, но проживает лишь в одном, а также при отсутствии по месту жительства более пяти дней.

В рамках реализации плана региональный оператор по обращению с ТКО к 1 марта должен довести количество дополнительных офисов до 25. На текущий момент уже открыто 22 допофиса. Все они оборудованы системами звукозаписи, а пять офисов также оборудованы системами видеофиксации. Также ведется организация пунктов выдачи мешков для сбора мусора: на сегодняшний день из 30 пунктов открыто уже 20. С сельскими поселениями достигнута договоренность, что число таких пунктов будет расти, а мешки выдаются на квартал, а не на месяц, как раньше.



«Кроме того, весь транспорт регоператора оборудован системой ГЛОНАСС. У областного департамента ЖКХ имеется полный доступ к данным системы», – сказал зампред.

В числе нерешенных вопросов Александр Шаботинский назвал отсутствие в некоторых муниципалитетах достоверной базы данных о потребителях услуги. Он пояснил, что в 12 муниципальных образованиях на сегодняшний день не урегулирован вопрос предоставления регоператору актуальной информации. Главам муниципалитетов поручено форсировать заключение соответствующих соглашений с МФЦ и обмен данными.

Также Александр Шаботинский сообщил, что пока не все муниципалитеты предоставили информацию для актуализации территориальной схемы обращения с ТКО. Также не везде сформированы реестры контейнерных площадок и принят муниципальный порядок закрепления существующих контейнерных площадок за многоквартирными домами. Главам муниципальных образований поставлена задача предоставить всю необходимую информацию в течение двух дней. Александр Шаботинский также доложил, что контроль за реализацией плана осуществляется в еженедельном режиме.

По материалам пресс-службы правительства Ивановской области

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