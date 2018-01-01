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Новости

сегодня, 10:29

В Ивановской области задержан подозреваемый в убийстве двух братьев

Ранее 26-летний фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление – убийство двух человек

Как мы сообщали ранее, 30 января произошло возгорание в квартире дома на улице Бредихина в Кинешме. При тушении пожара в жилище были обнаружены двое мужчин с ножевыми ранениями – хозяина квартиры и его двоюродного брата. Один из них скончался на месте происшествия, второй умер позже в больнице. По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками полиции были развернуты оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению убийства. Оперативники тщательно опросили жильцов дома, где произошло убийство. Изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных на прилегающих к месту преступления улицах.

В итоге, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, сыщикам удалось выйти на след подозреваемого в убийстве, и он был задержан. Фигуранту 26 лет и ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления - убийства двух человек. Задержанный передан следственным органам для принятия процессуального решения.

Как нам сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, подозреваемый следователями допрошен и уже дал признательные показания. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.



ключевые слова: убийство подозреваемый полиция
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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							Т.е. он к 26 годам уже отсидел за убийство двоих человек? Он в начальной школе их замочил? Или за двоих условно дали?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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