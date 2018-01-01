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В Иванове автомобиль сбил женщину, когда она чистила снег на ж/д переезде
Пострадавшая получила перелом лучевой кости со смещением (видео)
Вчера в 1-й ивановский травмпункт обратилась 54-летняя женщина. Медики диагностировали у нее перелом лучевой кости со смещением. Пострадавшая пояснила, что травму получила утром 30 января на железнодорожном переезде на улице Полка «Нормандия-Неман», когда на нее наехал автомобиль.
Водитель с места ДТП скрылся, но через некоторое время был найден дорожными полицейскими. На 46-летнего мужчину составлен административный материал по ст. 12.27ч.2 КоАП РФ – уезд с места ДТП, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.
Видео: УГИБДД
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Комментарии (2)
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- divanny_homyak28 минут назадСудя по видео, сама понеслась под колеса. Вообще переезды РЖД в городе уже достали, то на работу из за них опоздаешь, то в город в выходные не въедешь. Коммерческая организация, зарабатывающая деньги, должна сделать переезды, которые не отнимают время у других граждан, как я считаю.
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- с района24 минуты назадПоддержу, нефига бегать! А вот водила зря уехал, теперь траблы будут. ЗП маленькая, вот и кидаются под колеса!
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