В Иванове автомобиль сбил женщину, когда она чистила снег на ж/д переезде

Пострадавшая получила перелом лучевой кости со смещением (видео)

Вчера в 1-й ивановский травмпункт обратилась 54-летняя женщина. Медики диагностировали у нее перелом лучевой кости со смещением. Пострадавшая пояснила, что травму получила утром 30 января на железнодорожном переезде на улице Полка «Нормандия-Неман», когда на нее наехал автомобиль.

Водитель с места ДТП скрылся, но через некоторое время был найден дорожными полицейскими. На 46-летнего мужчину составлен административный материал по ст. 12.27ч.2 КоАП РФ – уезд с места ДТП, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.

Видео: УГИБДД

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