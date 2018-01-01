Житель Кохмы во время ссоры с женой порезал ей ножом шею

Полиция проводит проверку

В полицию Кохмы с заявлением обратилась 41-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что в одном из домов в микрорайоне «Просторный» у нее произошла бытовая ссора с супругом. Во время конфликта 42-летний мужчина высказывал в адрес жены угрозу убийством, при этом порезал ей шею ножом. Женщина пришлось обратиться за помощью в лечебное учреждение. Медики диагностировали у пострадавшей колото-резаные раны шеи и пальца правой руки.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области, супруг заявительницы ранее к уголовной ответственности не привлекался.

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