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Новости

сегодня, 17:36

Ивановцы стали призерами V Кубка Русско-Японской Дружбы по кендо

И встретились с легендой японского кендо Суми Масатакэ-сэнсэем (фото)

27-28 января в Москве прошел V Кубок Русско-Японской Дружбы по кендо и семинар с легендой японского кендо Суми Масатакэ-сэнсэем (8 дан, ханси). В мероприятии приняли участие около 150 спортсменов из 14 регионов России, включая Крым и Севастополь.

Ивановские спортсмены из клуба «Ракурай» завоевали на соревнованиях 6 медалей, 3 из которых высшего достоинства.

Первые места завоевали:

- в возрастной категории 7-10 лет - Егор Москаленко;

- в возрастной категории 11-14 лет - Кирилл Пименов;

- в возрастной категории15-17 лет (включая призёров из категории 11-14 лет) - Кирилл Пименов.

Приза за боевой дух удостоилась Алёна Вялова.

В женском первенстве Наталья Степанова стала серебряным призером.

В категории Kyu-cup второе место у Ольги Морозовой, которая также получила приз за боевой дух. Алёна Вялова стала бронзовым призером.

Специальный приз соревнований за «Справедливое Судейство» Суми Масатакэ-сэнсэй вручил Наталье Степановой.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: кендо
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