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Ивановцы стали призерами V Кубка Русско-Японской Дружбы по кендо
И встретились с легендой японского кендо Суми Масатакэ-сэнсэем (фото)
27-28 января в Москве прошел V Кубок Русско-Японской Дружбы по кендо и семинар с легендой японского кендо Суми Масатакэ-сэнсэем (8 дан, ханси). В мероприятии приняли участие около 150 спортсменов из 14 регионов России, включая Крым и Севастополь.
Ивановские спортсмены из клуба «Ракурай» завоевали на соревнованиях 6 медалей, 3 из которых высшего достоинства.
Первые места завоевали:
- в возрастной категории 7-10 лет - Егор Москаленко;
- в возрастной категории 11-14 лет - Кирилл Пименов;
- в возрастной категории15-17 лет (включая призёров из категории 11-14 лет) - Кирилл Пименов.
Приза за боевой дух удостоилась Алёна Вялова.
В женском первенстве Наталья Степанова стала серебряным призером.
В категории Kyu-cup второе место у Ольги Морозовой, которая также получила приз за боевой дух. Алёна Вялова стала бронзовым призером.
Специальный приз соревнований за «Справедливое Судейство» Суми Масатакэ-сэнсэй вручил Наталье Степановой.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
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