Две медали завоевала сборная Ивановской области на Чемпионате ЦФО по лыжным гонкам

С 23 по 28 января в Рыбинске прошел Чемпионат Центрального федерального округа по лыжным гонкам. В соревнованиях приняли участие 177 спортсменов старше 16 лет из 16 регионов центральной России. Гонки являются одним из этапов отбора на чемпионат России.

Представительница Ивановской области Наталья Смирнова заняла третье место в индивидуальной гонке на 10 километров классическим ходом. Еще одну бронзовую медаль в копилку наше сборной принесла команда девушек в эстафете 4 по 3 километра. В составе сборной региона выступили Наталья Таланова, Кристина Ефграфова, Ирина Ибрагимова и Наталья Смирнова.

Еще один представитель Ивановской области Борис Полковников выполнил норматив мастера спорта России. В командном зачете сборная Ивановской области заняла пятую строчку.

В настоящее время Наталья Смирнова, Борис Полковников, Ирина Ибрагимова и Наталья Таланова проходят подготовку к финалу Кубка России по лыжным гонкам, который пройдет с 23 по 28 февраля в д. Кононовская Архангельской области, а также Первенству России среди юниоров и Первенству России среди молодежи, намеченные на март текущего года.

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