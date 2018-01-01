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сегодня, 16:11
Осужденному к исправительным работам жителю Юрьевца везде отказали в трудоустройстве
Ссылаясь на отсутствие вакансий
Безработный житель Юрьевца был осужден к исправительным работам. В изданном районной администрацией перечне – 18 предприятий и организаций, где осужденные могут отрабатывать свое наказание. Однако вышеуказанному юрьевчанину везде в трудоустройстве было отказано ввиду отсутствия вакансий.
«Отсутствие вакансий в местах, определённых органом местного самоуправления для отбывания наказания в виде исправительных работ, не снимает с органа местного самоуправления обязанности по определению места отбывания наказания осужденных к исправительным работам, так как данная обязанность возложена на этот орган федеральным законодательством, - говорится в сообщении прокуратуры ивановской области. - Указанное бездействие органа местного самоуправления нарушает интересы РФ как правового государства, в котором провозглашен принцип неотвратимости наказания за совершенное преступление».
По фактам выявленных нарушений главе Юрьевецкого района внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
ключевые слова: исправительные работы осужденный вакансии прокуратура
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Комментарии (1)
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- Ну и деласегодня, 19:13значит , уже исправился
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