Что делать, если не платят зарплату, как попасть в «Белую розу» и маргиналы рядом с нами

Видеоанонс «Губернского наблюдателя»

СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Новый график проверок газового оборудования потребителям влетит в копеечку. На сколько повысили тарифы на эту услугу?

- Приостановление кадастрового учета. Что делать, если не согласен? И как действовать, если работодатель не платит зарплату? Призываем к ответу!

- Маргиналы рядом с нами. Как низко может пасть человек, ведущий асоциальный образ жизни? Криминальная драма с несчастливым концом.

- «Белая роза» вам в помощь. Почему на первичный прием в этот центр женского здоровья можно записаться только по телефону?





Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.

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