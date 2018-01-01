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Новости

сегодня, 15:53

Что делать, если не платят зарплату, как попасть в «Белую розу» и маргиналы рядом с нами

Видеоанонс «Губернского наблюдателя»

СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Новый график проверок газового оборудования потребителям влетит в копеечку. На сколько повысили тарифы на эту услугу?

- Приостановление кадастрового учета. Что делать, если не согласен? И как действовать, если работодатель не платит зарплату? Призываем к ответу!

- Маргиналы рядом с нами. Как низко может пасть человек, ведущий асоциальный образ жизни? Криминальная драма с несчастливым концом.

- «Белая роза» вам в помощь. Почему на первичный прием в этот центр женского здоровья можно записаться только по телефону?


Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.



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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Svobodanam								
							
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  • сегодня, 17:54
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										+1
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							В Белой розе работают твари, просто конченные твари. Бездушные, офигевшие от собственной значимости или от того, что их посетила жена жулика Медведева. Дозвониться не реально, приехали в сам фонд, послали подальше, даже разговаривать не стали. Твари и мрази								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Kapл Бpoкманн								
							
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  • сегодня, 18:04
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							Простите, а что такого эксклюзивного в этом Центре? :) Что там такого, что не могут оказать остальные медицинские центры в Иваново? :) Или на халяву и уксус сладкий? :) Так учтите, что переделывать халтуру и сложней, и дороже значительно, чем изначально сделать по-уму. :) Для справки - большая часть случаев онкологии в городе, на ранней стадии, выявлена "частниками". :) У "бесплатных" статистика куда мрачней. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ваxтанг Камикaдзе								
							
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  • сегодня, 19:14
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							Кричи-не кричи - не госпитализируют. :) Денег в кассе нет, в том числе и на твоё лечение. :) Так что то, что ты глумишь, орёшь и мечешься проблемы твоих домашних. :) Санитары на воле не предусмотрены. :) Навздрючить пациента можно, только вот он в неадекватное состояние впадает и привести его в чувство надо ещё суметь. :) Квалификация требуется. :)        								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Сбитый поездом парень не реагировал на гудки машиниста
				
сегодня, 13:45

				

				Сбитый поездом парень не реагировал на гудки машиниста 
								

					
	 По факту смертельного травмирования человека ж/д составом проводится доследственная проверка
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В ивановской мэрии пояснили, почему увеличилась плата за детский сад
				
сегодня, 13:08

				

				В ивановской мэрии пояснили, почему увеличилась плата за детский сад 
								

					
	 И назвали сегодняшнюю стоимость «дето-дня»
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове вынесен приговор председателю врачебно-летной экспертной комиссии 
				
сегодня, 12:49

				

				В Иванове вынесен приговор председателю врачебно-летной экспертной комиссии  
								

					
	 Начальник медслужбы аэропорта за деньги и вино выдавала заключения о годности к полетам
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Четыре человека трагически погибли за сутки в Ивановской области
				
сегодня, 10:28

				

				Четыре человека трагически погибли за сутки в Ивановской области 
									
								

					
	 Двое – во время пожара, еще двое, вероятно, были убиты (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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