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Что делать, если не платят зарплату, как попасть в «Белую розу» и маргиналы рядом с нами
Видеоанонс «Губернского наблюдателя»
СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- Новый график проверок газового оборудования потребителям влетит в копеечку. На сколько повысили тарифы на эту услугу?
- Приостановление кадастрового учета. Что делать, если не согласен? И как действовать, если работодатель не платит зарплату? Призываем к ответу!
- Маргиналы рядом с нами. Как низко может пасть человек, ведущий асоциальный образ жизни? Криминальная драма с несчастливым концом.
- «Белая роза» вам в помощь. Почему на первичный прием в этот центр женского здоровья можно записаться только по телефону?
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».
Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.
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Комментарии (3)
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- Svobodanamсегодня, 17:54В Белой розе работают твари, просто конченные твари. Бездушные, офигевшие от собственной значимости или от того, что их посетила жена жулика Медведева. Дозвониться не реально, приехали в сам фонд, послали подальше, даже разговаривать не стали. Твари и мрази
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- Kapл Бpoкманнсегодня, 18:04Простите, а что такого эксклюзивного в этом Центре? :) Что там такого, что не могут оказать остальные медицинские центры в Иваново? :) Или на халяву и уксус сладкий? :) Так учтите, что переделывать халтуру и сложней, и дороже значительно, чем изначально сделать по-уму. :) Для справки - большая часть случаев онкологии в городе, на ранней стадии, выявлена "частниками". :) У "бесплатных" статистика куда мрачней. :)
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- Ваxтанг Камикaдзесегодня, 19:14Кричи-не кричи - не госпитализируют. :) Денег в кассе нет, в том числе и на твоё лечение. :) Так что то, что ты глумишь, орёшь и мечешься проблемы твоих домашних. :) Санитары на воле не предусмотрены. :) Навздрючить пациента можно, только вот он в неадекватное состояние впадает и привести его в чувство надо ещё суметь. :) Квалификация требуется. :)
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