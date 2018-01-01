В Ивановской области нарушаются права административно задержанных и арестованных граждан

Результаты проверки Аппарата омбудсмена региона

25 января 2018 года сотрудники Аппарата Уполномоченного по правам человека в Ивановской области провели проверку деятельности районных подразделений полиции Ивановской области (Заволжский, Кинешемский, Вичугский и Родниковский район) по соблюдению прав административно задержанных или арестованных граждан.

Как сообщает пресс-служба ивановского омбудсмена, в результате проверки были выявлены нарушения. Так, в частности, было установлено следующее:

- практически во всех подразделениях у сотрудников изоляторов временного содержания отсутствуют санитарные книжки;

- в дежурной части МО МВД России «Вичугский» отсутствует служебное помещение, предназначенное для выяснения обстоятельств факта задержания или доставления лиц;

- в ИВС ОМВД России по Родниковскому району выявлен факт наличия медикаментов с просроченным сроком хранения (у таблеток Валидол срок хранения истек в 2013 году). Кроме того, используется алюминиевая посуда, при этом в пищеблоке имеется только двухсекционная ванна, что не соответствует требованиям Санитарно-эпидемиологических правил.

- в специальном помещении для содержания задержанных лиц ОМВД России по Родниковскому району было выявлено, стены помещения для задержанных поражены спорами грибка, а окна закрыты листом железа с многочисленными симметричными отверстиями.



"Руководство УМВД проинформировано о выявленных недостатках. По всем указанным фактам будет проведена проверка. Работа по устранению выявленных проблем будет проведена в возможно короткие сороки", - прокомментировали в региональном УМВД.



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