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В Ивановской области нарушаются права административно задержанных и арестованных граждан
Результаты проверки Аппарата омбудсмена региона
25 января 2018 года сотрудники Аппарата Уполномоченного по правам человека в Ивановской области провели проверку деятельности районных подразделений полиции Ивановской области (Заволжский, Кинешемский, Вичугский и Родниковский район) по соблюдению прав административно задержанных или арестованных граждан.
Как сообщает пресс-служба ивановского омбудсмена, в результате проверки были выявлены нарушения. Так, в частности, было установлено следующее:
- практически во всех подразделениях у сотрудников изоляторов временного содержания отсутствуют санитарные книжки;
- в дежурной части МО МВД России «Вичугский» отсутствует служебное помещение, предназначенное для выяснения обстоятельств факта задержания или доставления лиц;
- в ИВС ОМВД России по Родниковскому району выявлен факт наличия медикаментов с просроченным сроком хранения (у таблеток Валидол срок хранения истек в 2013 году). Кроме того, используется алюминиевая посуда, при этом в пищеблоке имеется только двухсекционная ванна, что не соответствует требованиям Санитарно-эпидемиологических правил.
- в специальном помещении для содержания задержанных лиц ОМВД России по Родниковскому району было выявлено, стены помещения для задержанных поражены спорами грибка, а окна закрыты листом железа с многочисленными симметричными отверстиями.
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Комментарии (3)
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- Ваxтанг Камикaдзесегодня, 15:41Ни хрена мы сегодня затмение с кровавой суперлуной не увидим. :(
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- droopсегодня, 18:09Вряд ли, кроме как града с говном ...
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- Владимир Щелкуновсегодня, 18:40Так,хорошо,факты нарушений и несоответствий выявлены,а какое наказание за это понесут ответственные лица,штрафы,меры по устранению нарушений какие?Куда направленны документы с выявленными нарушениями и несоответствиями, или нарушения выявлены и на этом все успокоились,и всё осталось на своих местах.Что дальше-то.?
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