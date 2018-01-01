В Юрьевецком районе участились случаи заболевания кошек вирусными инфекциями

Как не допустить заражения домашнего питомца

На территории Юрьевецкого района участились случаи заболевания кошек вирусными инфекциями. Об этом сообщает Служба ветеринарии Ивановской области и рассказывает, как не допустить заражения.

Вирусные заболевания кошек встречаются не только у представителей с «птичьего рынка» или бездомных животных, домашние кошки также находятся в зоне риска. Наиболее часто стали встречаться такие заболевания, как панлейкопения, ринотрахеит и кальцивироз, говорят ветеринары.

Основная профилактика заключается в обязательной ежегодной вакцинации. Это самая надежная мера, которая позволит оградить пушистого друга от заболеваний. График и схему вакцинации назначает ветеринар. Следует отчетливо понимать, что вакцинация (прививка) – это профилактическое мероприятие, а не лечебный способ, ни в коем случае нельзя прививать уже больного питомца. Это не только не спасет его, но и может привести к летальному исходу.

В Юрьевецком районе владельцы животных могут привить своих питомцев в районной станции по борьбе с болезнями животных.

Помимо вакцинаций, важно также придерживаться и других правил профилактики: ограничение контактов с другими животными, кормление качественными кормами, проведение гигиенических процедур, уборка в доме, стирка подстилки, мытье мисок и т.д.

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