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Новости

сегодня, 14:32

Нуждающимся врачам Шуйской ЦРБ предоставят служебное жилье

Сейчас готовится соответствующий список

На еженедельном совещании глава Шуи Сергей Рощин попросил главного врача Шуйской ЦРБ подготовить список врачей, нуждающихся в предоставлении служебного жилья.

«Сейчас идет работа по формированию плана ремонта муниципальных квартир и администрация города так же, как и в прошлом году, готова предоставить жилье для врачей больницы», - сообщили в шуйской мэрии.



ключевые слова: врачи жилье
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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  • сегодня, 15:07
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							Нормальный главный врач должен сам об этом был позаботиться и направлять информацию при трудоустройстве каждого врача трудоустроенного в ЦРБ нуждающегося в жилье, но это же Шуйская ЦРБ и ее главврач Кузьмина. Департамент здравоохранения обратите внимания на эту безграмотную и некомпетентную работу главврача Шуйской ЦРБ и ее "команды", которую она притащила!!!! Кузьмину надо уволить за несоответствие занимаемой должности и неисполнение прямых обязанностей руководителя учреждения здравоохранения!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Феликс Станиславович								
							
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  • сегодня, 16:07
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							Что, гонорею в больнице не вылечили? )))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									житель города Шуя								
							
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  • сегодня, 17:37
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							"Глава города Сергей Рощин обещал поддержать ЦРБ квартирами для врачей. Сейчас в Шуе подготавливаются и ремонтируются квартиры на вторичном рынке. Часть их город готов передать медикам. Например, в Шую приехала на работу акушер-гинеколог из Иркутской области. В настоящее время этот специалист с двумя детьми ютится в общежитии." цитата взята из газеты Местный спрос г.Шуя. Бездействие и безучастие руководства Шуйской ЦРБ очевидно!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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сегодня, 13:45

				

				Сбитый поездом парень не реагировал на гудки машиниста 
								

					
	 По факту смертельного травмирования человека ж/д составом проводится доследственная проверка
				

				

	    			
    
	    				
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	 И назвали сегодняшнюю стоимость «дето-дня»
				

				

	    			
    
	    				
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	 Начальник медслужбы аэропорта за деньги и вино выдавала заключения о годности к полетам
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 10:28

				

				Четыре человека трагически погибли за сутки в Ивановской области 
									
								

					
	 Двое – во время пожара, еще двое, вероятно, были убиты (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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