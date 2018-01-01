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сегодня, 14:32
Нуждающимся врачам Шуйской ЦРБ предоставят служебное жилье
Сейчас готовится соответствующий список
На еженедельном совещании глава Шуи Сергей Рощин попросил главного врача Шуйской ЦРБ подготовить список врачей, нуждающихся в предоставлении служебного жилья.
«Сейчас идет работа по формированию плана ремонта муниципальных квартир и администрация города так же, как и в прошлом году, готова предоставить жилье для врачей больницы», - сообщили в шуйской мэрии.
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Комментарии (3)
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- 300118сегодня, 15:07Нормальный главный врач должен сам об этом был позаботиться и направлять информацию при трудоустройстве каждого врача трудоустроенного в ЦРБ нуждающегося в жилье, но это же Шуйская ЦРБ и ее главврач Кузьмина. Департамент здравоохранения обратите внимания на эту безграмотную и некомпетентную работу главврача Шуйской ЦРБ и ее "команды", которую она притащила!!!! Кузьмину надо уволить за несоответствие занимаемой должности и неисполнение прямых обязанностей руководителя учреждения здравоохранения!!!
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- Феликс Станиславовичсегодня, 16:07Что, гонорею в больнице не вылечили? )))
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- житель города Шуясегодня, 17:37"Глава города Сергей Рощин обещал поддержать ЦРБ квартирами для врачей. Сейчас в Шуе подготавливаются и ремонтируются квартиры на вторичном рынке. Часть их город готов передать медикам. Например, в Шую приехала на работу акушер-гинеколог из Иркутской области. В настоящее время этот специалист с двумя детьми ютится в общежитии." цитата взята из газеты Местный спрос г.Шуя. Бездействие и безучастие руководства Шуйской ЦРБ очевидно!!!
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