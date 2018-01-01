Нуждающимся врачам Шуйской ЦРБ предоставят служебное жилье

Сейчас готовится соответствующий список

На еженедельном совещании глава Шуи Сергей Рощин попросил главного врача Шуйской ЦРБ подготовить список врачей, нуждающихся в предоставлении служебного жилья.

«Сейчас идет работа по формированию плана ремонта муниципальных квартир и администрация города так же, как и в прошлом году, готова предоставить жилье для врачей больницы», - сообщили в шуйской мэрии.

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