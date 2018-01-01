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сегодня, 14:13
Снегопад в Ивановской области к ночи усилится
Прогноз центрального управления гидрометеослужбы
По прогнозу центрального управления гидрометеослужбы, с 18.00 30 января до 18.00 31 января на территории Ивановской области ожидается облачная погода, временами - снег, ночью местами - сильный. На отдельных участках дорог возможны гололедица и снежные заносы. Ветер - юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью - до -8˚С, днем - до -2˚С.
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