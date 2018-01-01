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Новости

сегодня, 14:13

Снегопад в Ивановской области к ночи усилится

Прогноз центрального управления гидрометеослужбы

По прогнозу центрального управления гидрометеослужбы, с 18.00 30 января до 18.00 31 января на территории Ивановской области ожидается облачная погода, временами - снег, ночью местами - сильный. На отдельных участках дорог возможны гололедица и снежные заносы. Ветер - юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью - до -8˚С, днем - до -2˚С.



ключевые слова: погода прогноз
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Сбитый поездом парень не реагировал на гудки машиниста
				
сегодня, 13:45

				

				Сбитый поездом парень не реагировал на гудки машиниста 
								

					
	 По факту смертельного травмирования человека ж/д составом проводится доследственная проверка
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В ивановской мэрии пояснили, почему увеличилась плата за детский сад
				
сегодня, 13:08

				

				В ивановской мэрии пояснили, почему увеличилась плата за детский сад 
								

					
	 И назвали сегодняшнюю стоимость «дето-дня»
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове вынесен приговор председателю врачебно-летной экспертной комиссии 
				
сегодня, 12:49

				

				В Иванове вынесен приговор председателю врачебно-летной экспертной комиссии  
								

					
	 Начальник медслужбы аэропорта за деньги и вино выдавала заключения о годности к полетам
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Четыре человека трагически погибли за сутки в Ивановской области
				
сегодня, 10:28

				

				Четыре человека трагически погибли за сутки в Ивановской области 
									
								

					
	 Двое – во время пожара, еще двое, вероятно, были убиты (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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