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Новости

сегодня, 13:45

Сбитый поездом парень не реагировал на гудки машиниста

По факту смертельного травмирования человека ж/д составом проводится доследственная проверка

Как мы сообщали ранее, 28 января около 11.15 в деревне Семейкино Шуйского района под колесами поезда погиб молодой человек. Парень лет 20-23 переходил железнодорожный переезд. На нем были надеты большие наушники и накинут капюшон. В результате состав протащил парня около 200 метров. Выжить не было никаких шансов.

В настоящее время Ивановский линейный отдел МВД России на транспорте проводит проверку по факту смертельного травмирования пригородным поездом молодого мужчины. Сообщается, что погибший не реагировал на звуковые сигналы тепловоза, хотя машинист гудел до последнего.

Результаты этой доследственной проверки взяты Ивановской транспортной прокуратурой на контроль.



ключевые слова: поезд наезд гибель доследственная проверка
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Комментарии (10)

	


	

	

		
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									с района								
							
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  • сегодня, 13:55
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							Давайте еще машиниста бедолагу в чем-то обвините! Совсем уже с ума посходили! Запретите тогда поезда и всё!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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  • сегодня, 13:59
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										+1
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							На переезде шлагбаум должен быть, как его не увидел. Странно. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Vitalina								
							
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  • сегодня, 14:13
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										-1
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							Не мог он, даже в больших наушниках, не слышать сигналы тепловоза и не чувствовать его приближения. Место безлюдное, опасное не только из-за железной дороги. Сто раз вокруг себя оглянешься. Темное дело.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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  • сегодня, 14:16
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										+1
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							Наушники под капюшоном следователь увидел или машинист из локомотива? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									rfhfgep78								
							
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  • сегодня, 15:19
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							Из ушей выковыряли. В морге.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									oiuytr								
							
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  • сегодня, 17:42
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										+1
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							Даже если шлагбаума нет- правила перехода дороги и железной дороги никто не отменял: перед тем, как переходить - посмотрите направо, налево, убедитесь в безопасности перехода, а потом идите. Одним дураком меньше.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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  • сегодня, 17:50
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										+1
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							На право на лева глянул, и поезд прилетел. Который гудел много раз. Так вы виде те трагедию? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ваxтанг Камикaдзе								
							
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  • сегодня, 17:54
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										+1
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							Он наверное думал это часть музыки. :) Посмотрел налево нету, посмотрел направо нету. :) А сзади шарах паровоз! :) Потому что по рельсам шёл. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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  • сегодня, 18:02
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										+1
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							То вдоль дороги то на переходе. И все виновны то ли наушники, нет подсветки. Только пешеходную дорожку никто не сделал. На Лазарева сделали при Канькове. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vofchik								
							
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  • 47 минут назад
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										0
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							Давайте радом со всеми ж/д рельсами сделаем тротуары, только по ним бибики будут ездить. А может запретить продавать наушники? Есть ж/д путь по нему ходить нельзя, других правил нет. Машинисту до конца жизни жить с этой трагедией.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Сбитый поездом парень не реагировал на гудки машиниста
				
сегодня, 13:45

				

				Сбитый поездом парень не реагировал на гудки машиниста 
								

					
	 По факту смертельного травмирования человека ж/д составом проводится доследственная проверка
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В ивановской мэрии пояснили, почему увеличилась плата за детский сад
				
сегодня, 13:08

				

				В ивановской мэрии пояснили, почему увеличилась плата за детский сад 
								

					
	 И назвали сегодняшнюю стоимость «дето-дня»
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове вынесен приговор председателю врачебно-летной экспертной комиссии 
				
сегодня, 12:49

				

				В Иванове вынесен приговор председателю врачебно-летной экспертной комиссии  
								

					
	 Начальник медслужбы аэропорта за деньги и вино выдавала заключения о годности к полетам
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Четыре человека трагически погибли за сутки в Ивановской области
				
сегодня, 10:28

				

				Четыре человека трагически погибли за сутки в Ивановской области 
									
								

					
	 Двое – во время пожара, еще двое, вероятно, были убиты (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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