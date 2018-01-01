Сбитый поездом парень не реагировал на гудки машиниста

По факту смертельного травмирования человека ж/д составом проводится доследственная проверка

Как мы сообщали ранее, 28 января около 11.15 в деревне Семейкино Шуйского района под колесами поезда погиб молодой человек. Парень лет 20-23 переходил железнодорожный переезд. На нем были надеты большие наушники и накинут капюшон. В результате состав протащил парня около 200 метров. Выжить не было никаких шансов.

В настоящее время Ивановский линейный отдел МВД России на транспорте проводит проверку по факту смертельного травмирования пригородным поездом молодого мужчины. Сообщается, что погибший не реагировал на звуковые сигналы тепловоза, хотя машинист гудел до последнего.

Результаты этой доследственной проверки взяты Ивановской транспортной прокуратурой на контроль.

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