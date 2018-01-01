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вчера, 12:35В Ивановской области поезд насмерть сбил молодого человека
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Сбитый поездом парень не реагировал на гудки машиниста
По факту смертельного травмирования человека ж/д составом проводится доследственная проверка
Как мы сообщали ранее, 28 января около 11.15 в деревне Семейкино Шуйского района под колесами поезда погиб молодой человек. Парень лет 20-23 переходил железнодорожный переезд. На нем были надеты большие наушники и накинут капюшон. В результате состав протащил парня около 200 метров. Выжить не было никаких шансов.
В настоящее время Ивановский линейный отдел МВД России на транспорте проводит проверку по факту смертельного травмирования пригородным поездом молодого мужчины. Сообщается, что погибший не реагировал на звуковые сигналы тепловоза, хотя машинист гудел до последнего.
Результаты этой доследственной проверки взяты Ивановской транспортной прокуратурой на контроль.
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Комментарии (10)
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- с районасегодня, 13:55Давайте еще машиниста бедолагу в чем-то обвините! Совсем уже с ума посходили! Запретите тогда поезда и всё!
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- Ili yaсегодня, 13:59На переезде шлагбаум должен быть, как его не увидел. Странно.
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- Vitalinaсегодня, 14:13Не мог он, даже в больших наушниках, не слышать сигналы тепловоза и не чувствовать его приближения. Место безлюдное, опасное не только из-за железной дороги. Сто раз вокруг себя оглянешься. Темное дело.
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- Ili yaсегодня, 14:16Наушники под капюшоном следователь увидел или машинист из локомотива?
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- rfhfgep78сегодня, 15:19Из ушей выковыряли. В морге.
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- oiuytrсегодня, 17:42Даже если шлагбаума нет- правила перехода дороги и железной дороги никто не отменял: перед тем, как переходить - посмотрите направо, налево, убедитесь в безопасности перехода, а потом идите. Одним дураком меньше.
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- Ili yaсегодня, 17:50На право на лева глянул, и поезд прилетел. Который гудел много раз. Так вы виде те трагедию?
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- Ваxтанг Камикaдзесегодня, 17:54Он наверное думал это часть музыки. :) Посмотрел налево нету, посмотрел направо нету. :) А сзади шарах паровоз! :) Потому что по рельсам шёл. :)
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- Ili yaсегодня, 18:02То вдоль дороги то на переходе. И все виновны то ли наушники, нет подсветки. Только пешеходную дорожку никто не сделал. На Лазарева сделали при Канькове.
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- vofchik47 минут назадДавайте радом со всеми ж/д рельсами сделаем тротуары, только по ним бибики будут ездить. А может запретить продавать наушники? Есть ж/д путь по нему ходить нельзя, других правил нет. Машинисту до конца жизни жить с этой трагедией.
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