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В Иванове участились случаи подачи заявлений о выдаче разрешения на строительство уже после проведения стройработ
Таким заявителям мэрия будет отказывать
По информации управления архитектуры и градостроительства ивановской мэрии, участились случаи подачи заявлений физическими и юридическими лицами о выдаче разрешения на строительство объектов капитального строительства не до начала, а после проведения строительных работ. Эта практика противоречит законодательным нормам.
В связи с этим администрация областного центра информирует: в случае подачи пакета документов о выдаче разрешения на строительство объектов капитального строительства после начала строительных работ, мэрия будет вынуждена отказать в выдаче соответствующего разрешения.
Строительство без получения на то соответствующего разрешения подпадает под признаки административного правонарушения. Подробнее об этом можно узнать здесь.
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Сквер могут снести. А вот чтобы высотку снесли или ТЦ - такого у нас не было вроде.