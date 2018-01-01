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Новости

сегодня, 13:38

В Иванове участились случаи подачи заявлений о выдаче разрешения на строительство уже после проведения стройработ

Таким заявителям мэрия будет отказывать

По информации управления архитектуры и градостроительства ивановской мэрии, участились случаи подачи заявлений физическими и юридическими лицами о выдаче разрешения на строительство объектов капитального строительства не до начала, а после проведения строительных работ. Эта практика противоречит законодательным нормам.

В связи с этим администрация областного центра информирует: в случае подачи пакета документов о выдаче разрешения на строительство объектов капитального строительства после начала строительных работ, мэрия будет вынуждена отказать в выдаче соответствующего разрешения.

Строительство без получения на то соответствующего разрешения подпадает под признаки административного правонарушения. Подробнее об этом можно узнать здесь.



ключевые слова: строительство разрешение мэрия
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									Софокл								
							
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  • сегодня, 13:54
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    • 
										-1
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							За Соковским мостом на берегу налепили скворечников этажей по 20. Теперь сносить будут? И таких мест далеко не одно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
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  • сегодня, 14:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							тогда надо снести все здания. которые в таком заднем порядке оформлялись								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Софокл								
							
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  • сегодня, 14:16
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							У нас только сарай или гараж могут снести. Детскую площадку для точечной застройки тоже могут снести.
    
Сквер могут снести. А вот чтобы высотку снесли или ТЦ - такого у нас не было вроде.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									один из нас								
							
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  • сегодня, 16:40
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										+1
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							ТЦ - это кого надо ТЦ))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Феликс Станиславович								
							
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  • сегодня, 19:07
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    • 
										-1
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							А ТЦ тебе чем помешали? Сам, небось, шастаешь по ним каждый день. Да и не так много у нас их, если посчитать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Vitalina								
							
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  • сегодня, 14:16
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										+1
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							Наверняка и раньше такие заявления были. Только то, что это административка поняли только сейчас.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	 По факту смертельного травмирования человека ж/д составом проводится доследственная проверка
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В ивановской мэрии пояснили, почему увеличилась плата за детский сад
				
сегодня, 13:08

				

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	 И назвали сегодняшнюю стоимость «дето-дня»
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 12:49

				

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	 Начальник медслужбы аэропорта за деньги и вино выдавала заключения о годности к полетам
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 10:28

				

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	 Двое – во время пожара, еще двое, вероятно, были убиты (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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