В Иванове участились случаи подачи заявлений о выдаче разрешения на строительство уже после проведения стройработ

Таким заявителям мэрия будет отказывать

По информации управления архитектуры и градостроительства ивановской мэрии, участились случаи подачи заявлений физическими и юридическими лицами о выдаче разрешения на строительство объектов капитального строительства не до начала, а после проведения строительных работ. Эта практика противоречит законодательным нормам.

В связи с этим администрация областного центра информирует: в случае подачи пакета документов о выдаче разрешения на строительство объектов капитального строительства после начала строительных работ, мэрия будет вынуждена отказать в выдаче соответствующего разрешения.

Строительство без получения на то соответствующего разрешения подпадает под признаки административного правонарушения. Подробнее об этом можно узнать здесь.

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