Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 13:20

В Ивановской области мать и сын отравились угарным газом

По факту гибели двух человек проводится доследственная проверка

Как мы сообщали ранее, 29 января около 20.20 на улице Пушкина в Фурманове произошел пожар. Загорелся жилой частный дом. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. На пожаре погибли два человека – 57-летняя женщина и ее 35-летний сын.

«Согласно результатам судебно-медицинского исследования, причиной смерти родственников стало отравление угарным газом», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ивановской области.

По данному факту проводится доследственная проверка.



ключевые слова: пожар угарный газ гибель
  • оцените новость:
  • (0)
  • 1418
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Сбитый поездом парень не реагировал на гудки машиниста
				
сегодня, 13:45

				

				Сбитый поездом парень не реагировал на гудки машиниста 
								

					
	 По факту смертельного травмирования человека ж/д составом проводится доследственная проверка
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2646						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В ивановской мэрии пояснили, почему увеличилась плата за детский сад
				
сегодня, 13:08

				

				В ивановской мэрии пояснили, почему увеличилась плата за детский сад 
								

					
	 И назвали сегодняшнюю стоимость «дето-дня»
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2216						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Иванове вынесен приговор председателю врачебно-летной экспертной комиссии 
				
сегодня, 12:49

				

				В Иванове вынесен приговор председателю врачебно-летной экспертной комиссии  
								

					
	 Начальник медслужбы аэропорта за деньги и вино выдавала заключения о годности к полетам
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2246						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Четыре человека трагически погибли за сутки в Ивановской области
				
сегодня, 10:28

				

				Четыре человека трагически погибли за сутки в Ивановской области 
									
								

					
	 Двое – во время пожара, еще двое, вероятно, были убиты (фото)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4637						
    •