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сегодня, 13:20
В Ивановской области мать и сын отравились угарным газом
По факту гибели двух человек проводится доследственная проверка
Как мы сообщали ранее, 29 января около 20.20 на улице Пушкина в Фурманове произошел пожар. Загорелся жилой частный дом. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. На пожаре погибли два человека – 57-летняя женщина и ее 35-летний сын.
«Согласно результатам судебно-медицинского исследования, причиной смерти родственников стало отравление угарным газом», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ивановской области.
По данному факту проводится доследственная проверка.
ключевые слова: пожар угарный газ гибель
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