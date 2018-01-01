В Ивановской области мать и сын отравились угарным газом

По факту гибели двух человек проводится доследственная проверка

Как мы сообщали ранее, 29 января около 20.20 на улице Пушкина в Фурманове произошел пожар. Загорелся жилой частный дом. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. На пожаре погибли два человека – 57-летняя женщина и ее 35-летний сын.

«Согласно результатам судебно-медицинского исследования, причиной смерти родственников стало отравление угарным газом», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ивановской области.

По данному факту проводится доследственная проверка.

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