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сегодня, 13:17
В Иванове подросток попался на краже снегоката
Возбуждено уголовное дело
С лестничной площадки дома на 3-й Парковской улице в Иванове был украден оставленный без присмотра снегокат. Ущерб составил порядка 7 тысяч рублей. Потерпевший, обнаружив пропажу имущества, обратился с заявлением в полицию.
Полицейские быстро установили личность подозреваемого. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, к краже оказался причастен 15-летний ивановец. Возбуждено уголовное дело.
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