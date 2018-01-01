В Иванове подросток попался на краже снегоката

Возбуждено уголовное дело

С лестничной площадки дома на 3-й Парковской улице в Иванове был украден оставленный без присмотра снегокат. Ущерб составил порядка 7 тысяч рублей. Потерпевший, обнаружив пропажу имущества, обратился с заявлением в полицию.

Полицейские быстро установили личность подозреваемого. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, к краже оказался причастен 15-летний ивановец. Возбуждено уголовное дело.

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