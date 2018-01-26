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Новости

сегодня, 13:08

В ивановской мэрии пояснили, почему увеличилась плата за детский сад

И назвали сегодняшнюю стоимость «дето-дня»

Мы уже сообщали, что с 1 февраля 2018 года родительская плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях города Иваново в группах 10-часового, 12-часового и 24-часового пребывания устанавливается в размере 2125 рублей в месяц, а в группах кратковременного пребывания - 780 рублей в месяц.

Соответствующее постановление было подписано главой города 23 января 2018 года.

Как рассказала начальник управления образования администрации областного центра Елена Юферова, последнее повышение платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях города Иванова произошло в мае 2017 года. Тогда повышение составило порядка 7%: за группы полного пребывания - с 1900 до 2035 рублей в месяц, за группы кратковременного пребывания - с 700 до 750 рублей в месяц.

«Нынешнее повышение составляет 4,4 %. Это связано, прежде всего, с удорожанием реальной стоимости продуктов питания и увеличением стоимости дето-дня со 100 до 104-х рублей. Родительская плата полностью идет на приобретение продуктов питания и обеспечение санитарно-гигиенических условий», - говорится в сообщении ивановской мэрии.



ключевые слова: детский сад плата
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Комментарии (32)

	


	

	

		
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									с района								
							
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  • сегодня, 13:32
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    • 
										+1
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							Зато как новости не включи, живем лучше всех, рост ВВП и ТД  и ТП!!! Правильно, отдадим всё Сирии и Донбасу, а со своих последние штаны вытрясем :) Скоро ж выборы :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:40
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    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вы, наверно, слишком молоды, что-бы знать причины и последствия двух чеченских воин, что-бы рассуждать о Сирии. А так-же плохо ориентируетесь в высказываниях украинских радикалов в высших политических слоях, что-бы осуждать Российское влияние на происходящее в Донбасе.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Supermax								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ну-ка просвети пидорок, что там за влияние? только гостайну не выдай..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Слабо в реале встретиться да за слова ответить?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Фридрих Энгельс 2								
							
    • 
							
  • сегодня, 20:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							апалитичьно рассуждаешь . . 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									1000000000$								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Кремль готовит жесткий ответ на новые санкционные списки Госдепа. 
    

    
- Мы сейчас размышляем, кому в рамках контрсанкций ухудшить жизнь - русским пенсионерам, сиротам или многодетным, - заявили в Кремле. - 
    

    
Скорее всего мы ухудшим жизнь всем им, сукам...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							МЭРия устраняет конкурентов?)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот честно, я не понимаю для кого из родителей так критичны 30 рублей в меясяц за детсад?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Supermax								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							пидорок из администрации, так предложи своим начальникам чтоб снизили на эти 30 рублей..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							 Supermax, дело пишет. Главный деньги на рождаемость закладывает, администрация их тырит. Цены на продукты растут тоже не сами. 
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А вот последняя фраза более чем концептуальна. Не тот-ли родитель повысил цены на продукты?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Supermax								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							едросовский пидорок, значит родители цены повышают своим детям.. каких кретинов едрисня в боты набирает								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Он сказал инфляции нет, а по факту раст цен на муниципальные услуги. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Кто сказал что инфляции нет? Минимум по росстату 4%. В реале конечно повыше.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Supermax								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							погуглил клоун? умнее стал в своём реале?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И из чего тырить? из 780 рублей? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А тебя, уебище, никто не спрашивал.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									laska								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							все-таки на питании детей не стоит экономить! тут такую срачу развели из-за трех копеек, сами на сиги и алкашку больше тратите								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Vitalina								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Всё? А остальные боты где?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вахтанг на процедурах :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Vitalina								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							adimiv old, это я не Вам писала, а тому кто выше. А Вахтанга не задевайте, он мой товарищ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									огавукдлорпаио								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							перелогинился пидорок? тебе видней про алкашку.. а я могу повторить: предложи своим начальникам снизить на эти "3 копейки", в чем проблема?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Anonim13579								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							FА в коммерческий сад не пробовали ребенка водить?Цена от 15000 до 20000 рублей!Неужели за деньги ,которые компенсирует бюджет,вам надо сейчас еще что то говорить?Питание выросло,Коммуналка выросла с чего вам понижать?Когда научитесь с благодарностью относиться к общим благам?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Supermax								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							действительно, всё выросло кроме зарплаты, с чего бы к вам мразям в ножки не кланяться?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							У нормальных Россиян ЗП повысилась, так-же как и МРОТ, а у барыг и алкашей - на них наплевать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							пояснение ничем не отличается от новости. Ничего нового здесь не сказано. У меня тоже к примеру стоимость продуктов питания подорожала и коммуналка и прочее и прочее, но когда я приду и скажу своему работодателю плати мне на 4,4% больше чем в прошлом году-мне дадут пинка с вероятностью 99%								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну тогда прокачивать собственный скил и валить от такого работодателя... 
    
Кстати говоря, по моим наблюдениям работники бюджетной сферы потихонечку подтягиваются к комерсам по уровню зп.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Фридрих Энгельс 2								
							
    • 
							
  • сегодня, 20:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							По данным Росстата в 2016 году прирост населения в РФ был (!!!!!!!!)  5400 человек. В 2017 убыль 134 000 человек. (причём в Китае каждый год + 100 млн. человек).
    
Тов. Юферова ! Повышайте плату за дет сад !!!!  На сколько вам будет угодно. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ВикаСент								
							
    • 
							
  • сегодня, 21:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							adimiv old - это сотрудник городской администрации города Иваново, член партии "Единая Россия". Вчера он с пеной у рта защищал повышение тарифов ЖКХ, сегодня оправдывает увеличение платы за детский сад.
    

    
Земляки, не верьте этому человеку! Он отрабатывает свою зарплату, выполняет приказ своего начальства. Ему положено оправдывать всё, что ухудшает жизнь ивановцев.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • 46 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Вика, деточка, спроси у папы, он почитает тебе Маршака, там доступно написано, что врать - это очень плохо. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									adimiv old								
							
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  • 32 минуты назад
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							А для совершеннолетних граждан России существует ст.128.1 УК РФ, в данном случае п.2.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									adimiv old								
							
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  • 26 минут назад
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							Да, и Кустову пора ознакомиться со ст.5.61 КоАП п.3.. А то шильчик прикрутил от закона о защите перс. данных, а про остальное забыл...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Сбитый поездом парень не реагировал на гудки машиниста
				
сегодня, 13:45

				

				Сбитый поездом парень не реагировал на гудки машиниста 
								

					
	 По факту смертельного травмирования человека ж/д составом проводится доследственная проверка
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В ивановской мэрии пояснили, почему увеличилась плата за детский сад
				
сегодня, 13:08

				

				В ивановской мэрии пояснили, почему увеличилась плата за детский сад 
								

					
	 И назвали сегодняшнюю стоимость «дето-дня»
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове вынесен приговор председателю врачебно-летной экспертной комиссии 
				
сегодня, 12:49

				

				В Иванове вынесен приговор председателю врачебно-летной экспертной комиссии  
								

					
	 Начальник медслужбы аэропорта за деньги и вино выдавала заключения о годности к полетам
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Четыре человека трагически погибли за сутки в Ивановской области
				
сегодня, 10:28

				

				Четыре человека трагически погибли за сутки в Ивановской области 
									
								

					
	 Двое – во время пожара, еще двое, вероятно, были убиты (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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