В ивановской мэрии пояснили, почему увеличилась плата за детский сад

И назвали сегодняшнюю стоимость «дето-дня»

Мы уже сообщали, что с 1 февраля 2018 года родительская плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях города Иваново в группах 10-часового, 12-часового и 24-часового пребывания устанавливается в размере 2125 рублей в месяц, а в группах кратковременного пребывания - 780 рублей в месяц.

Соответствующее постановление было подписано главой города 23 января 2018 года.

Как рассказала начальник управления образования администрации областного центра Елена Юферова, последнее повышение платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях города Иванова произошло в мае 2017 года. Тогда повышение составило порядка 7%: за группы полного пребывания - с 1900 до 2035 рублей в месяц, за группы кратковременного пребывания - с 700 до 750 рублей в месяц.

«Нынешнее повышение составляет 4,4 %. Это связано, прежде всего, с удорожанием реальной стоимости продуктов питания и увеличением стоимости дето-дня со 100 до 104-х рублей. Родительская плата полностью идет на приобретение продуктов питания и обеспечение санитарно-гигиенических условий», - говорится в сообщении ивановской мэрии.

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