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26.01.2018 13:12В Иванове повышается плата за детские сады
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В ивановской мэрии пояснили, почему увеличилась плата за детский сад
И назвали сегодняшнюю стоимость «дето-дня»
Мы уже сообщали, что с 1 февраля 2018 года родительская плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях города Иваново в группах 10-часового, 12-часового и 24-часового пребывания устанавливается в размере 2125 рублей в месяц, а в группах кратковременного пребывания - 780 рублей в месяц.
Соответствующее постановление было подписано главой города 23 января 2018 года.
Как рассказала начальник управления образования администрации областного центра Елена Юферова, последнее повышение платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях города Иванова произошло в мае 2017 года. Тогда повышение составило порядка 7%: за группы полного пребывания - с 1900 до 2035 рублей в месяц, за группы кратковременного пребывания - с 700 до 750 рублей в месяц.
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- Мы сейчас размышляем, кому в рамках контрсанкций ухудшить жизнь - русским пенсионерам, сиротам или многодетным, - заявили в Кремле. -
Скорее всего мы ухудшим жизнь всем им, сукам...
Кстати говоря, по моим наблюдениям работники бюджетной сферы потихонечку подтягиваются к комерсам по уровню зп.
Тов. Юферова ! Повышайте плату за дет сад !!!! На сколько вам будет угодно.
Земляки, не верьте этому человеку! Он отрабатывает свою зарплату, выполняет приказ своего начальства. Ему положено оправдывать всё, что ухудшает жизнь ивановцев.