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Новости

сегодня, 12:56

Руководство Фонда ЖКХ приедет в Ивановскую область с проверкой

Сергей Степашин и Константин Цицин, помимо Иванова, посетят Шую и Савино

31 января Ивановскую область с рабочим визитом посетит руководство Фонда содействия реформированию ЖКХ во главе с председателем наблюдательного совета Фонда Сергеем Степашиным и генеральным директором - председателем правления госкорпорации Константином Цициным.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, представители Фонда ознакомятся с ходом строительства дома в поселке Савино, который достраивается по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Также они посетят Шую, где, в том числе, обсудят выполнение программ, реализуемых Ивановской областью совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ.



ключевые слова: ЖКХ Фонд
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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							Чем бюджетные деньги в командировках прокатывать, лучше бы нуждающимся помогли								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 20:00
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							мляяя . . . Степашин завтра у нас будет . . а у нас опять дороги не чищены . . . ёёёё								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ивановский избиратель								
							
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							Они как проедут?) В городе то это не везде возможно, просто барханы. Из двух полос на многих улицах только одна, во дворы не въедешь. Пусть посмотрят, сразу не до ЖКХ станет.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Сбитый поездом парень не реагировал на гудки машиниста
				
сегодня, 13:45

				

				Сбитый поездом парень не реагировал на гудки машиниста 
								

					
	 По факту смертельного травмирования человека ж/д составом проводится доследственная проверка
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В ивановской мэрии пояснили, почему увеличилась плата за детский сад
				
сегодня, 13:08

				

				В ивановской мэрии пояснили, почему увеличилась плата за детский сад 
								

					
	 И назвали сегодняшнюю стоимость «дето-дня»
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове вынесен приговор председателю врачебно-летной экспертной комиссии 
				
сегодня, 12:49

				

				В Иванове вынесен приговор председателю врачебно-летной экспертной комиссии  
								

					
	 Начальник медслужбы аэропорта за деньги и вино выдавала заключения о годности к полетам
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Четыре человека трагически погибли за сутки в Ивановской области
				
сегодня, 10:28

				

				Четыре человека трагически погибли за сутки в Ивановской области 
									
								

					
	 Двое – во время пожара, еще двое, вероятно, были убиты (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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