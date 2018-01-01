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сегодня, 12:56
Руководство Фонда ЖКХ приедет в Ивановскую область с проверкой
Сергей Степашин и Константин Цицин, помимо Иванова, посетят Шую и Савино
31 января Ивановскую область с рабочим визитом посетит руководство Фонда содействия реформированию ЖКХ во главе с председателем наблюдательного совета Фонда Сергеем Степашиным и генеральным директором - председателем правления госкорпорации Константином Цициным.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, представители Фонда ознакомятся с ходом строительства дома в поселке Савино, который достраивается по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Также они посетят Шую, где, в том числе, обсудят выполнение программ, реализуемых Ивановской областью совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ.
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Комментарии (3)
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- Fantomasсегодня, 13:45Чем бюджетные деньги в командировках прокатывать, лучше бы нуждающимся помогли
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- Фридрих Энгельс 2сегодня, 20:00мляяя . . . Степашин завтра у нас будет . . а у нас опять дороги не чищены . . . ёёёё
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- ивановский избирательсегодня, 20:33Они как проедут?) В городе то это не везде возможно, просто барханы. Из двух полос на многих улицах только одна, во дворы не въедешь. Пусть посмотрят, сразу не до ЖКХ станет.
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