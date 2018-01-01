Руководство Фонда ЖКХ приедет в Ивановскую область с проверкой

Сергей Степашин и Константин Цицин, помимо Иванова, посетят Шую и Савино



31 января Ивановскую область с рабочим визитом посетит руководство Фонда содействия реформированию ЖКХ во главе с председателем наблюдательного совета Фонда Сергеем Степашиным и генеральным директором - председателем правления госкорпорации Константином Цициным.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, представители Фонда ознакомятся с ходом строительства дома в поселке Савино, который достраивается по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Также они посетят Шую, где, в том числе, обсудят выполнение программ, реализуемых Ивановской областью совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ.

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