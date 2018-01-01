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В Иванове вынесен приговор председателю врачебно-летной экспертной комиссии
Начальник медслужбы аэропорта за деньги и вино выдавала заключения о годности к полетам
Фрунзенский районный суд г. Иваново вынес приговор в отношении председателя врачебно-летной экспертной комиссии. Он признан виновным по статьям «незаконное получение денег и иного имущества за совершение незаконных действий» и «коммерческий подкуп».
Начальник медицинской службы ООО «Центр-Авиа» незаконно получила 10 тысяч рублей и бутылку вина за выдачу заключения о годности к летной деятельности от бортового механика (при этом необходимые медицинские обследования проведены не были), а также тысячу рублей за выдачу заключения о годности пилоту воздушного судна.
В итоге, сообщает пресс-служба Ивановской транспортной прокуратуры, суд назначил начальнику медслужбы наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с проведением врачебно-летной экспертизы на срок 2 года.
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Комментарии (1)
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- макссссегодня, 20:08Мало дали, судье случайно винца не подкинули за мягкий приговор?! Врач своими действиями по факту ставил под угрозу безопасность полетов
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