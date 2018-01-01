В Ивановской области возбуждено уголовное дело о двойном убийстве

Погибшие были двоюродными братьями



Как мы сообщали ранее, 29 января при тушении пожара в квартире одного из домов на улице Бредихина в Кинешме были обнаружены двое мужчин 38 лет и 51 года, с ножевыми ранениями. Первый был уже мертв, второму вызвали «скорую», но прибывшие медики уже ничем не смогли помочь – раненый скончался.

На место происшествия выехали следователи. По факту убийства двух человек возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области. Известно, что погибшие являлись двоюродными братьями.



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