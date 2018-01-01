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сегодня, 12:32
В Ивановской области возбуждено уголовное дело о двойном убийстве
Погибшие были двоюродными братьями
Как мы сообщали ранее, 29 января при тушении пожара в квартире одного из домов на улице Бредихина в Кинешме были обнаружены двое мужчин 38 лет и 51 года, с ножевыми ранениями. Первый был уже мертв, второму вызвали «скорую», но прибывшие медики уже ничем не смогли помочь – раненый скончался.
На место происшествия выехали следователи. По факту убийства двух человек возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области. Известно, что погибшие являлись двоюродными братьями.
ключевые слова: убийство уголовное дело
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