В Иванове сгорел микроавтобус

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Пожар произошел сегодня в начале второго ночи. На улице Серафимовича в Иванове загорелся микроавтобус. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. По данным ГУ МЧС, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Очевидцы утверждают, что этот микроавтобус до возгорания два дня стоял со спущенными колесами.

Фото: ВКонтакте / Автопартнер

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