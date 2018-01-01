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сегодня, 12:06
В Иванове сгорел микроавтобус
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Пожар произошел сегодня в начале второго ночи. На улице Серафимовича в Иванове загорелся микроавтобус. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. По данным ГУ МЧС, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
Очевидцы утверждают, что этот микроавтобус до возгорания два дня стоял со спущенными колесами.
Фото: ВКонтакте / Автопартнер
ключевые слова: микроавтобус пожар
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