Установлена личность погибшего на Лежневской трассе молодого человека

Парень, склонный к бродяжничеству, шел пешком из Иванова во Владимир, когда его сбила машина (фото)

Как мы сообщали ранее, 24 января около 20.45 на автодороге М7 «Волга» «Подъезд к г. Иваново» в Ивановском районе у поворота на деревню Ломы был сбит молодой человек. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Водитель с места ДТП скрылся.

Сотрудники полиции установили личность погибшего. И вот что об этом рассказал начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин:

«Человека, найденного поздним вечером на дорожном полотне, видели ещё засветло на выезде из Иванова возле бывшего стационарного поста ДПС. Парень сидел на корточках привалившись к стойке дорожного знака и производил впечатление совершенно потерянного человека. Ему предложили помощь, но он отказался пояснив, что идет пешком во Владимир. Спустя несколько часов мёртвое тело пешехода экстремала заметил водитель большегруза, где-то неподалёку от поворота на Ломы.

Мужчина прошел что-то около десяти километров, когда был сбит неизвестной, скрывшейся с места происшествия машиной. Установить его личность удалось благодаря записной книжке. Она была в рюкзаке у погибшего и там удалось найти номера телефонов знавших его людей.

Несчастного парня звали Иваном. Ему было 25 лет. В феврале должно было исполниться 26, но не случилось. Ещё в раннем детстве Ваня потерял своих братьев. Они погибли в пожаре. Его мать злоупотребляла спиртным так, что была лишена родительских прав и мальчишку отдали в детский дом. Потом у него появились опекуны, но психика молодого человека, вероятно, необратимо изменилась. Он приобрёл устойчивую склонность к бродяжничеству, вступил в какую-то секту. Уроженец и житель Вологодской области в своих пеших странствиях доходил аж до Воронежа и Липецка. На этот раз он на ночь глядя отправился во Владимир. Шел по тёмной заснеженной трассе, двигаясь непонятно куда, неизвестно для чего».

Фото: пресс-службы УМВД, УГИБДД

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