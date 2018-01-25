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Новости

сегодня, 11:48

Установлена личность погибшего на Лежневской трассе молодого человека

Парень, склонный к бродяжничеству, шел пешком из Иванова во Владимир, когда его сбила машина (фото)

Как мы сообщали ранее, 24 января около 20.45 на автодороге М7 «Волга» «Подъезд к г. Иваново» в Ивановском районе у поворота на деревню Ломы был сбит молодой человек. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Водитель с места ДТП скрылся.

Сотрудники полиции установили личность погибшего. И вот что об этом рассказал начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин:

«Человека, найденного поздним вечером на дорожном полотне, видели ещё засветло на выезде из Иванова возле бывшего стационарного поста ДПС. Парень сидел на корточках привалившись к стойке дорожного знака и производил впечатление совершенно потерянного человека. Ему предложили помощь, но он отказался пояснив, что идет пешком во Владимир. Спустя несколько часов мёртвое тело пешехода экстремала заметил водитель большегруза, где-то неподалёку от поворота на Ломы.

Мужчина прошел что-то около десяти километров, когда был сбит неизвестной, скрывшейся с места происшествия машиной. Установить его личность удалось благодаря записной книжке. Она была в рюкзаке у погибшего и там удалось найти номера телефонов знавших его людей.

Несчастного парня звали Иваном. Ему было 25 лет. В феврале должно было исполниться 26, но не случилось. Ещё в раннем детстве Ваня потерял своих братьев. Они погибли в пожаре. Его мать злоупотребляла спиртным так, что была лишена родительских прав и мальчишку отдали в детский дом. Потом у него появились опекуны, но психика молодого человека, вероятно, необратимо изменилась. Он приобрёл устойчивую склонность к бродяжничеству, вступил в какую-то секту. Уроженец и житель Вологодской области в своих пеших странствиях доходил аж до Воронежа и Липецка. На этот раз он на ночь глядя отправился во Владимир. Шел по тёмной заснеженной трассе, двигаясь непонятно куда, неизвестно для чего».

Фото: пресс-службы УМВД, УГИБДД



ключевые слова: ДТП гибель
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									Ну и дела								
							
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  • сегодня, 12:46
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							если человек движется  непонятно куда и непонятно для чего  - это не основание давить его 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • сегодня, 13:28
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										+1
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							И смерть страшная и жизнь была - врагу не пожелаешь.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Витек37								
							
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  • сегодня, 13:30
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							Жаль парня,совсем молодой еще был! Каждый сам выбирает свой путь в этой жизни.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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  • сегодня, 13:52
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							Тут не он выбрал свой путь, а водила. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Vitalina								
							
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  • сегодня, 14:31
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							"Шел по тёмной заснеженной трассе, двигаясь непонятно куда, неизвестно для чего».
    
Не к бродяжничеству он был склонен, а к путешествиям. Искал где хорошо и хотел быть счастлив. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Фридрих Энгельс 2								
							
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  • сегодня, 19:57
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							1. " . . . Шел по тёмной заснеженной трассе, двигаясь непонятно куда, неизвестно для чего . . " - сейчас таких много.
    
2. Если бы Вы знали - сколько детей-сирот после дет.дома остаются без положенного государством жилья ! Вот и маются. Хоть бы наши строительные монстры им хоть 1 раз в год выделяли по 1 квартире.
    
3. На ночной трассе ОЧЕНЬ сложно вовремя заметить идущего человека. Помните это, пешеходы !!!!!
    
4. Спасибо тем, кто тогда остановился !								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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сегодня, 13:45

				

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