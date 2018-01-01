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Новости

сегодня, 11:36

В Иванове прошел вечер, посвященный праведникам народов мира

Жители областного центра почтили память жертв Холокоста (фото)

В Ивановском доме национальностей прошел мемориальный вечер, посвященный Международному Дню памяти жертв Холокоста. В нем приняли участие члены еврейской общины города, члены детского отделения Ассамблеи народов России школы № 18, учащиеся образовательных учреждений областного центра.

Ежегодно, 27 января, во всем мире вспоминают жертв геноцида еврейского народа. В годы Второй мировой войны в комплексе немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти Аушвиц - Биркенау, располагавшемся в 1940-1945 годах около польского города Освенцим, погибло, по разным оценкам, от 1,5 до 4 млн. человек. 27 января 1945 года Советская армия освободила узников лагеря смерти.

«Организаторы мероприятия, учащиеся и педагоги школы № 18, посвятили этот вечер Праведникам народов мира, представителям разных национальностей и вероисповеданий, которые в годы Второй мировой войны, несмотря на опасность, протянули руку помощи еврейскому народу», - говорится в сообщении ивановской мэрии.

В фойе Дома национальностей расположилась выставка книг Центральной научной библиотеки, посвященная этому страшному периоду в мировой истории.

Перед участниками памятного вечера выступили Маргарита Шнир, председатель религиозной еврейской общины города Иванова и Алексей Чесноков, начальник управления общественных связей Департамента внутренней политики Ивановской области. Выступающие отметили, что в настоящее время необходимо не просто помнить о прошлом, но и четко осознавать, какие угрозы современному миру несут межнациональная рознь, расовая нетерпимость и пренебрежение к человеческому достоинству.

Для справки:

Праведники народов мира - почётное звание, присваиваемое Израильским институтом катастрофы и героизма национального мемориала Катастрофы (Холокоста) и Героизма «Яд ва-Шем», с выдачей почётного сертификата (диплома) и именной медали.

Согласно израильскому Закону о Памяти Катастрофы (1951), не евреям, спасавшим евреев в годы нацистской оккупации Европы, Катастрофы (Шоа), рискуя при этом собственной жизнью, присуждается данное звание с выдачей почётного сертификата (диплома) и именной медали о присвоении. На 1 января 2016 года Институт Катастрофы и героизма «Яд ва-Шем» признал праведниками мира 26 119 человек из 51 страны.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: евреи Холокост память
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