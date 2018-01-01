В Ивановской области пройдет фестиваль-конкурс «Дни Александра Роу на Юрьевецкой земле»

С 1 февраля по 14 марта в Юрьевецком районе будет проходить IX районный фестиваль-конкурс «Дни Александра Роу на Юрьевецкой земле».

В фестивале примут участие дети и школьники, занимающиеся в кружках и любительских объединениях учреждений культуры и образования района.

В рамках фестиваля будет организован показ фильмов - сказок Александра Роу, пройдет конкурсная программа по номинациям «Художественное творчество», «Театральное творчество», «Театральный костюм», «Вокал», «Хореография», «Живопись», на лучший видеоролик.

В завершении фестиваля состоится заключительный гала-концерт, на котором будут показаны лучшие театрализованные представления, костюмы, хореографические и вокальные номера по сказкам Александра Роу. Победителям и участникам фестиваля-конкурса будут вручены дипломы и ценные подарки.

Напомним, в 2016 году в Юрьевце был создан Музей сказки имени Александра Роу, который располагается в старинном особняке, бывшем доме Черкасских. Именно в этом доме жили друзья детства Александра Роу – братья Черкасские, Шура и Володя. В музее представлены материалы, повествующие о жизненном пути и творчестве А. Роу, фотографии родственников и актёров, снимавшихся в его фильмах – гостях города, библиотека и многое другое.

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