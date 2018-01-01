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Новости

54 минуты назад

Четыре человека трагически погибли за сутки в Ивановской области

Двое – во время пожара, еще двое, вероятно, были убиты (фото)

29 января около 20.20 на улице Пушкина в Фурманове произошел пожар. Загорелся жилой частный дом. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Как сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, на пожаре погибли два человека – женщина (ее личность устанавливается) и мужчина 1982 г.р.  

В этот же день около 21.15 пожарные выезжали по вызову на улицу Бредихина в Кинешме. Прибыв на место, они обнаружили возгорание постельных принадлежностей в квартире, а также двух мужчин с ножевыми ранениями. По информации интернет-издания Кинешемец.RU, один из них был уже мертв, второй подавал признаки жизни, но спасти его так и не удалось. На месте убийства работают сотрудники полиции и следователи.

Фото: ГУ МЧС, Кинешемец.RU



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