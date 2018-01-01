Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Похожие телепередачи

Новости

сегодня, 20:20

ПОСЛУШАЙТЕ! Заволжский могильник: будут ли свозить в него химотходы из других регионов?

Местные жители выступают активно против (видео)

Заволжск мобилизуется. Одно объявление о публичных слушаниях, инициированных главой района - и вот уже общественность объединяется и разрабатывает оборонительную тактику. Заволжане против могильника химических отходов в своем районе.

Под эти в прямом смысле слова нечистые цели предусмотрены 4 с лишним гектара земли - в километре от села Бредихино. Разрешенный вид использования - строительство промзданий и обслуживающих объектов. Условно-разрешенный - утилизация отходов химпроизводства.

На территории этой никакой деятельности не ведется, хотя местные жители говорят о котлованах, куда регулярно сливают и сваливают отходы втихую. И о накатанной даже зимой дороге к этим котлованам…

Об этом – в комментарии Татьяны Прокопенко.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



  • оцените новость:
  • (1)
  • 309
  • 0







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		В шести школах региона частично приостановлена учеба из-за ОРВИ
				
сегодня, 12:56

				

				В шести школах региона частично приостановлена учеба из-за ОРВИ 
									
								

					
	 На карантин закрылись классы в Иванове и Ивановском районе
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2503						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области поезд насмерть сбил молодого человека
				
сегодня, 12:35

				

				В Ивановской области поезд насмерть сбил молодого человека 
								

					
	 Парень переходил ж/д пути в наушниках и накинутом капюшоне
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							5305						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области молодая женщина упала с моста на лед
				
сегодня, 10:33

				

				В Ивановской области молодая женщина упала с моста на лед 
									
								

					
	 Пострадавшую с множественными переломами доставили в реанимацию (фото)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							5710						
    •