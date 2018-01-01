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ПОСЛУШАЙТЕ! Заволжский могильник: будут ли свозить в него химотходы из других регионов?
Местные жители выступают активно против (видео)
Заволжск мобилизуется. Одно объявление о публичных слушаниях, инициированных главой района - и вот уже общественность объединяется и разрабатывает оборонительную тактику. Заволжане против могильника химических отходов в своем районе.
Под эти в прямом смысле слова нечистые цели предусмотрены 4 с лишним гектара земли - в километре от села Бредихино. Разрешенный вид использования - строительство промзданий и обслуживающих объектов. Условно-разрешенный - утилизация отходов химпроизводства.
На территории этой никакой деятельности не ведется, хотя местные жители говорят о котлованах, куда регулярно сливают и сваливают отходы втихую. И о накатанной даже зимой дороге к этим котлованам…
Об этом – в комментарии Татьяны Прокопенко.
Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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