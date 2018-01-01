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Новости

сегодня, 18:14

Житель Ивановской области отрубил знакомому голову и бросил ее в печь

А обезглавленное тело спрятал в сарае

Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя города Родники, не имеющего постоянного источника дохода, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Он обвиняется в убийстве 54-летнего знакомого.

По данным следствия, в ночь с 14 на 15 апреля 2017 года между двумя мужчинами, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, перешедшая в драку. Обвиняемый схватил топор и несколькими ударами в шею и грудь отрубил мужчине голову. Тело убитого он оттащил в дворовую пристройку, а отрубленную голову бросил в печку.

«По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.



ключевые слова: убийство топор
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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							Я давно говорю голливудским студиям надо переезжать в Иваново и область и снимать тут ужасы и супергероев всяких без спецэффектов. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Зверьки млт.. Где вы фашики  недобитые?   Кто теперь у нас зверки?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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