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Новости

сегодня, 16:55

ИГХТУ присоединится к международной акции «Открытая лабораторная»

Что ожидает участников мероприятия

10 февраля 2018 года в 20 странах мира пройдет научный квест «Открытая лабораторная». Это - международная образовательно-просветительская акция об устройстве нашего мира. Событие станет частью празднования Дня российской науки, который традиционно отмечается 8 февраля. «Открытая лабораторная» знакомит с успехами науки – как мировой, так и отечественной, помогает из первых рук узнать, что происходит на переднем крае исследований.

К международному проекту присоединится и ИГХТУ. Открытая лаборатория в химтехе пройдет 10 февраля в 13.30 в аудитории Г-203 (г. Иваново, Шереметевский пр., д. 7, Главный корпус).

Участниками мероприятия, «лаборантами», могут стать все желающие. В программе - научный конкурс, завораживающие эксперименты, рассказ об интересных научных открытиях.

«Можем ли мы увидеть животную клетку в своём холодильнике и все ли вещества состоят из молекул? Может ли дерево быть прочнее металла и что болит при головной боли? Почему человек умнее животных и какими мифами обросли «органические продукты»? «Лаборантам» предстоит проверить свою естественно-научную картину мира и понимание устройства базовых явлений в жизни из области физики, химии, биологии», - рассказывают организаторы акции.

Каждое задание детально поможет разобрать «завлаб» - профессор, доктор химических наук, заведующий кафедрой органической химии Павел Стужин, один из самых цитируемых химиков России, который по гранту Российского научного фонда разрабатывает методы поиска новых материалов с заданными свойствами.

После научного квеста участников ждет дополнительная программа - научно-популярная лекция о месте и роли химии в жизни каждого человека, а также рассказ о последних достижениях в области удивительной науки – химии.

Чтобы попасть на мероприятие, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте www.openlaba.com. Также в день проведения акции при себе иметь документ, удостоверяющий личность. Те, кто не смогут поучаствовать очно, получат возможность проверить себя в онлайн-режиме на вышеуказанном сайте.



ключевые слова: наука образование химия акция ИГХТУ
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