В регионе продолжают выявлять водителей, ездящих на автомобилях умерших граждан

Теперь транспортные средства умерших будут сниматься с учета автоматически

В Ивановской области нередки случаи, когда после смерти собственника автомобиль продолжает эксплуатироваться водителем, не перерегистрировавшим транспортное средство на себя. В ЦАФАП региона поступают фотоматериалы на подобные транспортные средства.

«Вместе с тем на данный момент в Ивановской области работает алгоритм, согласно которому автомобили умерших граждан автоматически снимаются с учета. Основанием является информация из органов ЗАГС, которая регулярно предоставляется в регистрационные подразделения ГИБДД. На основе этих данных в базе Госавтоинспекции выявляются автомобили, стоящие на учете за умершими гражданами. Если в случае смерти собственника автомобиль не был перерегистрирован на другого гражданина, то регистрация в отношении таких транспортных средств будет прекращена. С начала 2018 года по данной причине уже автоматически сняты с учета 20 транспортных средств», - сообщили в УГИБДД по Ивановской области.

В дальнейшем водитель, управляющий транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, будет нести ответственность по статье 12.1 КоАП РФ. Санкция предусматривает наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей. Повторное правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере 5 000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев.



Добавим, что с учета транспортные средства умерших будут сниматься автоматически согласно Постановлению Правительства РФ от 12 августа 1994 г. N 938 "О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации".

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