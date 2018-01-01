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В регионе продолжают выявлять водителей, ездящих на автомобилях умерших граждан
Теперь транспортные средства умерших будут сниматься с учета автоматически
В Ивановской области нередки случаи, когда после смерти собственника автомобиль продолжает эксплуатироваться водителем, не перерегистрировавшим транспортное средство на себя. В ЦАФАП региона поступают фотоматериалы на подобные транспортные средства.
В дальнейшем водитель, управляющий транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, будет нести ответственность по статье 12.1 КоАП РФ. Санкция предусматривает наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей. Повторное правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере 5 000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев.
Добавим, что с учета транспортные средства умерших будут сниматься автоматически согласно Постановлению Правительства РФ от 12 августа 1994 г. N 938 "О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации".
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Любой человек может управлять любой машиной, если он владеет ей не противозаконно.
Владение и собственность - вещи разные.
Раньше бумажкой, которая в любом месте говорит, что водитель является законным владельцем (не собственником) была доверенность.
И, действительно, действие доверенности прекращается со смертью доверителя.
Сейчас такой бумажкой является страховка. Страховку оформляет собственник, и в ней разрешает управлять (владеть) ТС другому человеку. ПРи этом действие данного документа не прекращатся со смертью собственника.