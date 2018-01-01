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Новости

сегодня, 16:34

В регионе продолжают выявлять водителей, ездящих на автомобилях умерших граждан

Теперь транспортные средства умерших будут сниматься с учета автоматически

В Ивановской области нередки случаи, когда после смерти собственника автомобиль продолжает эксплуатироваться водителем, не перерегистрировавшим транспортное средство на себя. В ЦАФАП региона поступают фотоматериалы на подобные транспортные средства.

«Вместе с тем на данный момент в Ивановской области работает алгоритм, согласно которому автомобили умерших граждан автоматически снимаются с учета. Основанием является информация из органов ЗАГС, которая регулярно предоставляется в регистрационные подразделения ГИБДД. На основе этих данных в базе Госавтоинспекции выявляются автомобили, стоящие на учете за умершими гражданами. Если в случае смерти собственника автомобиль не был перерегистрирован на другого гражданина, то регистрация в отношении таких транспортных средств будет прекращена. С начала 2018 года по данной причине уже автоматически сняты с учета 20 транспортных средств», - сообщили в УГИБДД по Ивановской области.

В дальнейшем водитель, управляющий транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, будет нести ответственность по статье 12.1 КоАП РФ. Санкция предусматривает наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей. Повторное правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере 5 000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев.

Добавим, что с учета транспортные средства умерших будут сниматься автоматически согласно Постановлению Правительства РФ от 12 августа 1994 г. N 938 "О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации".




ключевые слова: автомобиль перерегистрация ГИБДД
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									umnikov.ru								
							
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  • сегодня, 19:48
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							Вопрос, конечно, интересный.
    
Любой человек может управлять любой машиной, если он владеет ей не противозаконно.
    
Владение и собственность - вещи разные.
    
Раньше бумажкой, которая в любом месте говорит, что водитель является законным владельцем (не собственником) была доверенность.
    
И, действительно, действие доверенности прекращается со смертью доверителя.
    
Сейчас такой бумажкой является страховка. Страховку оформляет собственник, и в ней разрешает управлять (владеть) ТС другому человеку. ПРи этом действие данного документа не прекращатся со смертью собственника.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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