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сегодня, 16:25

Администрация одного из поселений Ивановской области задолжала за капремонт более 430 тысяч рублей

В дело пришлось вмешаться прокуратуре

Новогоряновское сельское поселение Тейковского района является собственником 79 квартир в многоквартирных домах, расположенных на территории поселения.

Как установила прокуратура в ходе проверки, по состоянию на 19.01.2018, администрация задолжала по взносам на капитальный ремонт за муниципальные помещения более 430 тысяч рублей. При этом каких-либо мер по погашению задолженности администрация не предпринимала.

«По факту несвоевременной уплаты взносов Тейковская межрайонная прокуратура внесла главе Новогоряновского сельского поселения представление об устранении нарушений жилищного законодательства», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ивановской области.



ключевые слова: муниципальное жилье капремонт взносы задолженность прокуратура
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							В Новогоряновском сельском поселение очень много заброшенных квартир и семьи  с детьми  инвалидами стоят на очереди и администрация говорит что нет квартир,но своим он находит.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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