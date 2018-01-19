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сегодня, 16:25
Администрация одного из поселений Ивановской области задолжала за капремонт более 430 тысяч рублей
В дело пришлось вмешаться прокуратуре
Новогоряновское сельское поселение Тейковского района является собственником 79 квартир в многоквартирных домах, расположенных на территории поселения.
Как установила прокуратура в ходе проверки, по состоянию на 19.01.2018, администрация задолжала по взносам на капитальный ремонт за муниципальные помещения более 430 тысяч рублей. При этом каких-либо мер по погашению задолженности администрация не предпринимала.
«По факту несвоевременной уплаты взносов Тейковская межрайонная прокуратура внесла главе Новогоряновского сельского поселения представление об устранении нарушений жилищного законодательства», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ивановской области.
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Комментарии (1)
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- Roma.ivanovo_37сегодня, 18:10В Новогоряновском сельском поселение очень много заброшенных квартир и семьи с детьми инвалидами стоят на очереди и администрация говорит что нет квартир,но своим он находит.
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