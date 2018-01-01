Вместо оплаченной норковой шубы ивановке прислали по почте пакет гороха

Женщина стала очередной жертвой интернет-мошенников, лишившись 60 тысяч рублей

В Иванове зарегистрирован очередной факт интернет-мошенничества. На этот раз жертвой аферистов стала 53-летняя местная жительница. Через интернет-магазин одной из социальных сетей она заказала зимние сапоги и норковую шубу. Условия покупки и цена покупательницу устроили, и она перечислила на счет продавца 60 тысяч рублей. Через некоторое время женщина пришла на почту за посылкой, но вместо заказанного товара в коробке обнаружила спортивный костюм, джинсы, кроссовки и пакет гороха. Поняв, что стала жертвой мошенников, ивановка обратилась с заявлением в полицию.

«В настоящее время по факту мошенничества полицейскими проводится проверка, решается вопрос о принятии процессуального решения», - сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

поделиться ссылкой:

