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сегодня, 16:07
Вместо оплаченной норковой шубы ивановке прислали по почте пакет гороха
Женщина стала очередной жертвой интернет-мошенников, лишившись 60 тысяч рублей
В Иванове зарегистрирован очередной факт интернет-мошенничества. На этот раз жертвой аферистов стала 53-летняя местная жительница. Через интернет-магазин одной из социальных сетей она заказала зимние сапоги и норковую шубу. Условия покупки и цена покупательницу устроили, и она перечислила на счет продавца 60 тысяч рублей. Через некоторое время женщина пришла на почту за посылкой, но вместо заказанного товара в коробке обнаружила спортивный костюм, джинсы, кроссовки и пакет гороха. Поняв, что стала жертвой мошенников, ивановка обратилась с заявлением в полицию.
«В настоящее время по факту мошенничества полицейскими проводится проверка, решается вопрос о принятии процессуального решения», - сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
ключевые слова: интернет мошенничество полиция
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Абсолютно бесполезное занятие.
Зачем нарушать ИХ покой?
Понятно же, что пошлют! Но, не матом, а изощренно.
Должностные лица, содержащиеся но НАШИ деньги
- Традиционно отпишутся, что проверка, типа, проведена,
усматриваются гражданско правовые отношения
и оснований для возбуждения УД не имеется.