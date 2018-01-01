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Новости

сегодня, 16:07

Вместо оплаченной норковой шубы ивановке прислали по почте пакет гороха

Женщина стала очередной жертвой интернет-мошенников, лишившись 60 тысяч рублей

В Иванове зарегистрирован очередной факт интернет-мошенничества. На этот раз жертвой аферистов стала 53-летняя местная жительница. Через интернет-магазин одной из социальных сетей она заказала зимние сапоги и норковую шубу. Условия покупки и цена покупательницу устроили, и она перечислила на счет продавца 60 тысяч рублей. Через некоторое время женщина пришла на почту за посылкой, но вместо заказанного товара в коробке обнаружила спортивный костюм, джинсы, кроссовки и пакет гороха. Поняв, что стала жертвой мошенников, ивановка обратилась с заявлением в полицию.

«В настоящее время по факту мошенничества полицейскими проводится проверка, решается вопрос о принятии процессуального решения», - сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: интернет мошенничество полиция
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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							Будет в чем в фитнес клуб сходить! Да суп сварить!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									dimakurilov@rambler.ru								
							
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							Без лоха и жизнь плоха (русский народный поговорк). Браво!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							"...Ивановка обратилась с заявлением в полицию.."
    
Абсолютно бесполезное занятие.
    
Зачем нарушать ИХ покой?
    
Понятно же, что пошлют! Но, не матом, а изощренно.
    
Должностные лица, содержащиеся но НАШИ деньги
    
- Традиционно отпишутся, что проверка, типа, проведена, 
    
усматриваются гражданско правовые отношения
    
и оснований для возбуждения УД не имеется.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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