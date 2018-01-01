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сегодня, 15:54
В Иванове отец едва не задушил сына ремнем
Возбуждено уголовное дело
В полицию с заявлением обратилась 35-летний житель областного центра. Заявитель сообщил полицейским, что в квартире одного из домов на 2-й Ключевой улице в Иванове у него произошла ссора с отцом. Во время внезапно возникшего конфликта 56-летний мужчина стал угрожать сыну расправой, избил его и душил кожаным ремнем.
Полиция задержала семейного дебошира, который, к слову, ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
ключевые слова: избиение угроза убийством полиция
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- Fantomasсегодня, 16:00"Обратилась 35-летний житель" Барс, такой части речи, как глагол, присущ родовой признак.
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- макссссегодня, 16:54быдло развлекается
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