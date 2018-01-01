В Иванове отец едва не задушил сына ремнем

Возбуждено уголовное дело

В полицию с заявлением обратилась 35-летний житель областного центра. Заявитель сообщил полицейским, что в квартире одного из домов на 2-й Ключевой улице в Иванове у него произошла ссора с отцом. Во время внезапно возникшего конфликта 56-летний мужчина стал угрожать сыну расправой, избил его и душил кожаным ремнем.

Полиция задержала семейного дебошира, который, к слову, ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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