Ивановец украл из магазина 7 упаковок лезвий, 19 флаконов шампуня и 7 дезодорантов

Полиция задержала злоумышленника

В Иванове расследуется уголовное дело по факту кражи из торговой точки. Из обстоятельств произошедшего известно, что, находясь в торговом зале магазина самообслуживания на улице Воронина, неизвестный мужчина тайно похитил 7 упаковок лезвий для бритвы, 19 флаконов шампуня и 7 дезодорантов.

Прибывшие на место происшествия оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и вскоре установили личность подозреваемого в краже. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался ранее судимый за аналогичное деяние 29-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело.

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