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В Иванове водитель сбил 17-летнюю девушку и скрылся с места ДТП
Разыскиваются очевидцы дорожного происшествия
22 января около 08.25 в районе дома № 14 на улице Сосновой областного центра неустановленный легковой автомобиль сбил 17-летнюю девушку. Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести. Водитель с места ДТП скрылся.
В настоящее время разыскиваются очевидцев происшествия. Сотрудники ГИБДД просят их по телефону 48-12-63.
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