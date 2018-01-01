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Подведены итоги первого Чемпионата и Первенства региона по киокусинкай каратэ
В Иванове состоялся первый открытый Чемпионат и Первенство Ивановской области по киокусинкай каратэ. В соревнованиях приняли участие почти 200 спортсменов в возрасте от 8 до 42 лет из пяти регионов России.
Турнир открыл мастер спорта Международного класса, трёхкратный Чемпион России, Чемпион Америки и Европы, призер абсолютного Чемпионата Америки, Японии, призер весового и абсолютного чемпионата Мира Ашот Заринян. Начальник регионального департамента молодежной политики Антон Лопатин вручил благодарственные письма тренерскому составу Ассоциации Киокусинкай Ивановской области за развитие и популяризацию Киокусинкай на территории Ивановской области.
Всего на турнире было разыграно 26 комплектов наград в двух дисциплинах: ката и кумитэ. По итогам соревнований Ассоциация Киокусинкай Ивановской области заняла первое командное место, завоевав 36 медалей, 7 из которых высшей пробы.
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Комментарии (1)
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- maksimiliamoсегодня, 17:50А что,чемпионат и первенство это,неужели,разные понятия одного и того же!.
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