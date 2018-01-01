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сегодня, 15:00
В Иванове будет реализован международный телепроект «Таланты России»
3 февраля в Ивановском колледже культуры будет реализован открытый международный телевизионный проект «Таланты России». Его участниками станут художественные коллективы и отдельные исполнители дворцов культуры и клубов, музыкальных и общеобразовательных школ, представители неформальных художественных объединений, концертирующие самостоятельные исполнители и другие.
Проект проводится по номинациям: «Хореография», «Вокал», «Инструменты», «Театр»/«Театр мод», «Цирковое искусство». Возраст участников не ограничен.
ключевые слова: телепроект
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- макссссегодня, 16:55ну у нас местные талантливы в получении взяток) первое место!
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