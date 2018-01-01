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Как в Ивановской области вырастут тарифы на коммунальные услуги с 1 июля
С 1 июля тарифы на коммунальные услуги изменятся. Конкретные цифры уже утверждены департаментом энергетики и тарифов по Ивановской области еще до Нового года.
Предельный рост ограничен 5,6%, но в среднем не будет больше 4%.
Так, газ подорожает не более чем на 4%. Стоимость киловатт-часа электроэнергии с 1 июля будет 4 рубля 28 копеек. Для сельского населения и домов с электроплитами киловатт-час обойдется подешевле. Стоимость вывоза ТКО не увеличится, а наоборот уменьшится - уже с 1 января услуга стоит на 2,5% меньше. Теплоэнергия подорожает на 3,4%. Тарифы на теплоэнергию, горячее водоснабжение и водоотведение подорожают на 4,3%.
«По-другому будет расти тариф на водоснабжение и водоотведение. На водоснабжение рост тарифа составит 0,9%, на водоотведение - 17,5%. Такой значительный рост на водоотведение обусловлен, в первую очередь, тем, что необходимо было включить дополнительные затраты «Водоканала», признанные экономически обоснованными по результатам рассмотрения споров в антимонопольной федеральной службе», - сообщила корреспонденту IvanovoNews начальник регионального департамента энергетики и тарифов Евгения Морева.
Подробно с тарифами на электроэнергию можно ознакомиться здесь.
ключевые слова: коммунальные услуги тарифы
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