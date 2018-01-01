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Новости

сегодня, 14:42

Как в Ивановской области вырастут тарифы на коммунальные услуги с 1 июля

С 1 июля тарифы на коммунальные услуги изменятся. Конкретные цифры уже утверждены департаментом энергетики и тарифов по Ивановской области еще до Нового года.

Предельный рост ограничен 5,6%, но в среднем не будет больше 4%.

Так, газ подорожает не более чем на 4%. Стоимость киловатт-часа электроэнергии с 1 июля будет 4 рубля 28 копеек. Для сельского населения и домов с электроплитами киловатт-час обойдется подешевле. Стоимость вывоза ТКО не увеличится, а наоборот уменьшится - уже с 1 января услуга стоит на 2,5% меньше. Теплоэнергия подорожает на 3,4%. Тарифы на теплоэнергию, горячее водоснабжение и водоотведение подорожают на 4,3%.

«По-другому будет расти тариф на водоснабжение и водоотведение. На водоснабжение рост тарифа составит 0,9%, на водоотведение - 17,5%. Такой значительный рост на водоотведение обусловлен, в первую очередь, тем, что необходимо было включить дополнительные затраты «Водоканала», признанные экономически обоснованными по результатам рассмотрения споров в антимонопольной федеральной службе», - сообщила корреспонденту IvanovoNews начальник регионального департамента энергетики и тарифов Евгения Морева.

Подробно с тарифами на электроэнергию можно ознакомиться здесь.



ключевые слова: коммунальные услуги тарифы
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Комментарии (9)

	


	

	

		
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									bm_SF5								
							
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  • сегодня, 14:51
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							Хватит править, Вовка.
    
Наш выбор - забастовка!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									adimiv old								
							
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  • сегодня, 15:13
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										-1
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							Судя по Ивановскому бюджету, и сейчас не особо уработались.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Nedroft								
							
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  • сегодня, 19:50
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							Это же надо быть таким наглым: чиновник из "Единой России" попрекает ивановцев, что они плохо наполняют деньгами городской бюджет. А может быть, это вы, чиновники, станете меньше воровать? Тогда и деньги останутся на то, чтобы повысить зарплаты простым ивановцам.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 18:54
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							Угу, пенсии индексировали на 3,7%  и коммунальщики подсуетились, - здорово!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									bm_SF5								
							
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  • сегодня, 14:52
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							Рост тарифа на водоотведение - 17,5%.
    
Предельный рост ограничен 5,6%.
    

    
М - Математика.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Софокл								
							
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  • сегодня, 14:53
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							"Стоимость вывоза ТКО не увеличится, а наоборот уменьшится - уже с 1 января услуга стоит на 2,5% меньше". Вот это экономия! Вывозить то будете, или теперь бак будет постоянно с горкой и мешками вокруг?
    
10р сэкономили на грабительском тарифе за мусор, а за всё остальное 500 добавят.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									adimiv old								
							
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  • сегодня, 15:08
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							Да уж... Нелегко теперь придётся пенсионерам и малоимущим, владеющими квартирами от 100 кв.м. прям последние штаны (наверно от гучи) продать придется.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 15:47
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							Блеать, мало тарифы растут, непорядок!! надо за вовку голосовать в марте!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • сегодня, 16:58
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							Приятно почитать! Стабильность! Росли, растут и будут расти!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		В шести школах региона частично приостановлена учеба из-за ОРВИ
				
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				В шести школах региона частично приостановлена учеба из-за ОРВИ 
									
								

					
	 На карантин закрылись классы в Иванове и Ивановском районе
				

				

	    			
    
	    				
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				В Ивановской области поезд насмерть сбил молодого человека 
								

					
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